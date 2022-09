ALTRO CHE ROLEX E BIRKIN, TOTTI E ILARY SI CONTENDONO UN TESORO MULTIMILIONARIO 

Federica Bandirali per www.corriere.it

L’affaire Totti-Blasi sta appassionando sempre più gli italiani, che sanno bene come tra i due - che si sono separati dopo 20 anni di unione - non ci sia prima di tutto la tutela dei tre figli, ma anche beni più materiali, dalle società alle case ai preziosi, che la coppia ha accumulato nel tempo. Cristian, Chanel e Isabel, tutti e tre minorenni, sono gli unici che dovranno ereditare la loro fortuna.

A partire dall’enorme villa dell’Eur, che sembra del valore superiore ai 10 milioni. La casa, 25 stanze, dispone di tutti i comfort extra lusso, compreso un campo di calcetto, uno di paddle e una piscina dove trascorrere in relax e totale privacy le giornate più calde. Resta però il dubbio sul che sarà della “reggia romana”, e come si manterrà considerando il costo elevato delle spese.

Patrimonio

Sul loro patrimonio non si hanno certezze: certo è che in anni di lavoro (ognuno nel suo campo) i due avrebbero avuto introiti superiori ai 110 milioni di euro in 20 anni. In questo momento in più Ilary ha un contratto in esclusiva con Mediaset.

Totti e le società

NumberTen è il nome della holding a cui oggi fanno capo le sette società con cui opera nel mercato immobiliare di cui Totti detiene il 100% delle azioni, il fratello Riccardo è il presidente, la mamma Fiorella l’altro consigliere. L’azienda, fondata nel 2010, ha un patrimonio netto di 7 milioni di euro e utili per circa 4. Stesso discorso per la Vetulonia, un’altra società immobiliare di cui Totti è socio ma anche amministratore unico. Infine c’è da tenere conto anche della sua nuova attività di gestione dei giovani calciatori, attività che Francesco Totti gestisce con tre società (IT Scouting, CT10 e Coach Consulting).

Ilary e le società

La famiglia di Ilary si occupava della sua immagine e gestiva la storica scuola calcio che Totti - azionista allo 0,09% anche del Campus Biomedico - ha fondato anni fa. Ilary e il papà Roberto sono gli unici azionisti della Number Five, la società che stipula(va) tutti gli ingaggi non legati al mondo del calcio di Totti: apparizioni in tv, spot pubblicitari. Ci sono poi quote di Ilary nella società sportiva dilettantistica Sporting Club Totti.

Le proprietà

I Totti ovviamente hanno proprietà in giro per Roma: si parla di negozi nei centri commerciali fino alla villa di Sabaudia e altri appartamenti in affitto.

Le sorelle di lei

La sorella minore di Ilary, Melory, assistente in oftalmologia (lo scrive lei su Instagram) sta prendendo la strada da influencer (52.3 mila follower). Ha preferito stare lontano dal business generato dall’ex marito della sorella, mentre Silvia Blasi, per un periodo, si è occupata in parte della comunicazione di Francesco.

Gli orologi di lui

Nell’intervista a Aldo Cazzullo, Totti fa riferimento a una collezione di Rolex che Ilary gli avrebbe sottratto. Nessuno sa il numero e il valore degli orologi che, mediamente, da sito non costano meno di sei mila euro l’uno. Prezzo minimo.

Il guardaroba e le borse di lei

Ilary, da donna e da donna del mondo dello spettacolo, ha un guardaroba da sogno. Pezzi preziosissimi comprati e regalatele dalle maison più famose. La parte più famosa sono le sue borse: sui social ha sempre al braccio o un pezzo di Chanel o uno di Hermes.

