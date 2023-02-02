(ANSA) - Kkr ha presentato a Tim un'offerta non vincolante per la rete fissa, inclusa Fibercop e la partecipazione in Sparkle. Lo comunica il gruppo in una nota. Oggi si riunirà il cda per avviare il processo di esame
GLI AMERICANI DEL FONDO KKR HANNO PRESENTATO UN’OFFERTA NON VINCOLANTE PER LA RETE DI TIM, INCLUSA "FIBERCOP" E LA PARTECIPAZIONE A "SPARKLE" – VIVENDI E CDP HANNO MENATO PER TROPPO TEMPO IL CAN PER L’AIA E GLI AMERICANI HANNO FATTO LA LORO MOSSA – OGGI IL CDA DI TIM SI RIUNIRÀ PER ESAMINARE L’OFFERTA...-
(ANSA) - Kkr ha presentato a Tim un'offerta non vincolante per la rete fissa, inclusa Fibercop e la partecipazione in Sparkle. Lo comunica il gruppo in una nota. Oggi si riunirà il cda per avviare il processo di esame
AGNELLI IN FUGA DA MILANO – “CNH INDUSTRIAL”, IL GRUPPO DEI TRATTORI DELLA GALASSIA EXOR, LASCERÀ PIAZZA AFFARI ENTRO L’INIZIO DEL 2024, PER RIMANERE QUOTATO SOLTANTO A NEW YORK – DOPO LO SCORPORO DI IVECO NEL GENNAIO 2022, LA MAGGIORANZA DEGLI SCAMBI SI È SPOSTATA IN AMERICA, E COSÌ IL GRUPPO HA DECISO DI MOLLARE IL LISTINO ITALIANO, CHE PERDERÀ COSÌ UNA SOCIETÀ DA OLTRE 21 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE…
GUARDA CHE STRANO, TIM FA IL BOTTO A MILANO – TELECOM ARRIVA A UN RIALZO TEORICO DEL 13% A PIAZZA AFFARI DOPO CHE IL MINISTRO URSO HA DETTO, A BORSA APPENA APERTA, CHE “IL GOVERNO SEGUE CON ATTENZIONE L’OFFERTA” DI KKR PER LA RETE – IL MEF ERA STATO INFORMATO: HA DATO IL VIA LIBERA, SCONFESSANDO DI FATTO CDP, OPPURE HA SOLO PRESO ATTO? – CURIOSO CHE IL GOVERNO PIÙ SOVRANISTA DELLA STORIA, DOPO AVER REGALATO ITA AI TEDESCHI, RISCHI DI FAR FINIRE L’INFRASTRUTTURA TELEFONICA NELLE MANI DEGLI AMERICANI…
È QUASI FIN-ITA! – LUFTHANSA COMPRERÀ IL 40% DI “ITA AIRWAYS” SBORSANDO TRA I 250 E I 300 MILIONI. LA TRATTATIVA TRA MEF E LA COMPAGNIA TEDESCA “PROCEDE BENE” E LE PARTI PUNTANO “FIRMARE IL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA AL PIÙ PRESTO”. SE TUTTO FILERÀ LISCIO L’INGRESSO OPERATIVO DI LUFTHANSA IN “ITA” E' PREVISTO PER L’ESTATE – LA COMMISSIONE EUROPEA NON SI METTERÀ DI TRAVERSO E I VECCHI DIPENDENTI DI “ALITALIA” POTREBBERO ESSERE RIASSUNTI…
TRA DUE LITIGANTI, IL FONDO GODE! – KKR CI RIPROVA! GLI AMERICANI SAREBBERO PRONTI A LANCIARE UN’OFFERTA SULLA RETE DI TIM, SU CUI CDP E VIVENDI NON RIESCONO A METTERSI D’ACCORDO! BOLLORÉ INSISTE NEL VALUTARE L’INFRASTRUTTURA 30 MILIARDI, UNA CIFRA CONSIDERATA INACCETTABILE DALLA CASSA, CHE PER CONTO DEL GOVERNO DOVREBBE RILEVARLA. ORA CHE SUCCEDE?
PER UNA VOLTA C’È UNA BUONA NOTIZIA: L’EUROPA L'HA SCAMPATA E HA EVITATO RECESSIONE ECONOMICA – CERTO NON C’È DA GIOIRE, IN ITALIA LA CRESCITA SI È FERMATA, MA NON COSÌ TANTO COME CI SI ASPETTAVA: TRA GUERRA ED INFLAZIONE IL PIL DEL NOSTRO PAESE PER IL 2022 REGISTRA UN -0,1% E CHIUDE A 3,9% (SEMPRE MEGLIO DEL 3,7% STIMATO DAL GOVERNO) – L’INFLAZIONE È UN DRAMMA PER I LAVORATORI ITALIANI: IL DIVARIO TRA BUSTE PAGA E PREZZI È DEL 7,6%...