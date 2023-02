2 feb 2023 08:53

GLI AMERICANI DEL FONDO KKR HANNO PRESENTATO UN’OFFERTA NON VINCOLANTE PER LA RETE DI TIM, INCLUSA "FIBERCOP" E LA PARTECIPAZIONE A "SPARKLE" – VIVENDI E CDP HANNO MENATO PER TROPPO TEMPO IL CAN PER L’AIA E GLI AMERICANI HANNO FATTO LA LORO MOSSA – OGGI IL CDA DI TIM SI RIUNIRÀ PER ESAMINARE L’OFFERTA...