GLI AMERICANI DEL FONDO KKR HANNO PRESENTATO UN’OFFERTA NON VINCOLANTE PER LA RETE DI TIM, INCLUSA "FIBERCOP" E LA PARTECIPAZIONE A "SPARKLE" – VIVENDI E CDP HANNO MENATO PER TROPPO TEMPO IL CAN PER L’AIA E GLI AMERICANI HANNO FATTO LA LORO MOSSA – OGGI IL CDA DI TIM SI RIUNIRÀ PER ESAMINARE L’OFFERTA...

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henry kravis henry kravis

(ANSA) - Kkr ha presentato a Tim un'offerta non vincolante per la rete fissa, inclusa Fibercop e la partecipazione in Sparkle. Lo comunica il gruppo in una nota. Oggi si riunirà il cda per avviare il processo di esame

pietro labriola pietro labriola

 

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GUARDA CHE STRANO, TIM FA IL BOTTO A MILANO – TELECOM ARRIVA A UN RIALZO TEORICO DEL 13% A PIAZZA AFFARI DOPO CHE IL MINISTRO URSO HA DETTO, A BORSA APPENA APERTA, CHE “IL GOVERNO SEGUE CON ATTENZIONE L’OFFERTA” DI KKR PER LA RETE – IL MEF ERA STATO INFORMATO: HA DATO IL VIA LIBERA, SCONFESSANDO DI FATTO CDP, OPPURE HA SOLO PRESO ATTO? – CURIOSO CHE IL GOVERNO PIÙ SOVRANISTA DELLA STORIA, DOPO AVER REGALATO ITA AI TEDESCHI, RISCHI DI FAR FINIRE L’INFRASTRUTTURA TELEFONICA NELLE MANI DEGLI  AMERICANI…