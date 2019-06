27 giu 2019 19:50

AMOS TROVATO L'ACCORDO - GENISH FUORI DAL CDA TIM: ORA AL SUO POSTO ARRIVA UN ALTRO CONSIGLIERE IN QUOTA VIVENDI - IL MANAGER ISRAELIANO AVEVA FATTO CAUSA ALL'AZIENDA PER LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA, MA PER L'AZIENDA LA GIUSTA CAUSA C'ERA ECCOME. AVRANNO TROVATO UNA BUONUSCITA? - NEL FRATTEMPO È ENTRATO IN BTP PACTUAL, GRUPPO BRASILIANO GIÀ AZIONISTA DI MPS