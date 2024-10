16 ott 2024 13:24

E ANCHE 'STA MANOVRA VA IN CULO AI LAVORATORI DIPENDENTI – QUANDO LA PREMIER HA RAGIONE A DIRE CHE “NON HA AUMENTATO LE TASSE”, MA DOVREBBE AGGIUNGERE: ALLE PARTITE IVA – IL VARIEGATO MONDO DEGLI AUTONOMI, AL CUI INTERNO SI CELA LA MAGGIOR PARTE DELL’EVASIONE FISCALE (I DIPENDENTI NON POSSONO “SCEGLIERE” COSA DICHIARARE), POTRÀ ADERIRE AL CONCORDATO BIENNALE E CONDONARE IN UNA BOTTA SOLA CINQUE ANNI DI TASSE NON PAGATE – NON CI SONO INVECE FONDI PER TAGLIARE L’IRPEF AI REDDITI SUPERIORI AI 35MILA EURO...