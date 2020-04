ANCHE I RICCHI PIANGONO – CON LA PANDEMIA SI RIDUCONO ANCHE I PATRIMONI DEI PAPERONI: NEL 2020 I MILIARDARI SI SONO RIDOTTI DI 158 UNITÀ, PASSANDO DA 2153 A 2095. LA METÀ REGISTRA GUADAGNI IN CALO. IL PIÙ RICCO RIMANE BEZOS NONOSTANTE I 36 MILIARDI BRUCIATI (COLPA DEL DIVORZIO, NON DEL VIRUS) – IL SALTO DI ERIC YUAN, FONDATORE DI ZOOM, CHE ORA HA UN PATRIMONIO DI 5,5 MILIARDI, PIÙ ALTO DI QUELLO DI BERLUSCONI. A PROPOSITO, IN ITALIA...

Miliardari che perdono una fortuna. Altri che portano a casa guadagni stratosferici e inaspettati. La pandemia lancia Eric Yuan: il fondatore di Zoom, entra per la prima volta, nel club dei super ricchi del mondo. La rivista Forbes assegna all' industriale cinese un patrimonio di 5,5 miliardi di dollari. Il motivo è chiaro. Prima in Oriente, poi negli Stati Uniti e in Europa, milioni di persone, costrette a casa dal coronavirus, hanno iniziato a usare la sua app per videoconferenze. E il valore dell' azienda, nella stagione dello smart working planetario, si è impennato.

Arricchirsi in congiunture difficili, drammatiche. Succede anche a Qin Yin Yinglin, l' allevatore più famoso del mondo, che sale da 14,2 a 18,5 miliardi. L' influenza suina africana ha ridotto l' offerta di maiali spingendo - per sua fortuna - i prezzi verso l' alto.

Tanti altri ricchi, invece, stanno piangendo. Forbes - che il primo marzo assegnava a Donald Trump un patrimonio personale da 3,1 miliardi - cinque settimane dopo rifà i conti. L' inquilino della Casa Bianca, imprenditore di lungo corso, ha perso un miliardo di dollari in poco più di un mese. Tanti altri soffrono, si fa per dire, quanto lui.

Forbes calcola che il paradiso dei Paperoni ha 158 teste in meno. Se l' anno scorso erano 2153, quest' anno i miliardari del pianeta si riducono a 2095. La metà di questi imprenditori registra guadagni in calo (e le perdite hanno preso forma, in molti casi, negli ultimi 12 giorni). I loro patrimoni complessivi scendono dunque da 8700 miliardi ad "appena" 8000.

Qualche volta ci si mettono anche le disavventure personali. Chi poteva sperare in un ulteriore consolidamento patrimoniale se non Jeff Bezos? Costrette a casa, le famiglie hanno rafforzato la spesa via internet.

Invece, il proprietario di Amazon - che ha assunto 100 mila lavoratori a termine per far fronte alla domanda di prodotti si ferma a 113 miliardi di dollari (contro i 131 dell' anno scorso). Ma il coronavirus non c' entra. La colpa è del divorzio che, nella primavera del 2019, ha portato 36 miliardi sul conto della ormai ex moglie MacKenzie («resteremo buoni amici», ha detto lei). Poco male. Bezos si conferma l' uomo più benestante del mondo. Anzi, già ieri pomeriggio Wikipedia gli conferiva il primato di persona più ricca degli ultimi due secoli.

Ricca quasi suo malgrado è Alice Walton, erede della fortuna Walmart, che non ha alcun interesse per il mondo degli affari e continua a occuparsi di arte (ha fondato perfino un museo a Bentonville, in Arkansas). Resta la donna più opulenta al mondo, con 54,4 miliardi. In tutto sono 241 le donne miliardarie.

In Italia, una serie di conferme: Giovanni Ferrero (24,5 miliardi), Leonardo Del Vecchio (16,1 miliardi), il pescarese Stefano Pessina (farmaceutica e cosmetica, 10,2 miliardi), Silvio Berlusconi (5,3 miliardi). Ma c' è tanta Italia anche in una speciale classifica che Forbes propone quest' anno. L' hit parade della beneficenza. Tra chi sta aiutando i nostri ospedali a fronteggiare l' epidemia ci sono, nelle prime posizioni, Armani, i Benetton, la famiglia Berlusconi.