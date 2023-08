22 ago 2023 08:18

ANOTHER “BRICS” IN THE WALL - IL PRESIDENTE BRASILIANO LULA VUOLE FARE LE SCARPE AGLI AMERICANI: AL VERTICE DEI PAESI DEI BRICS CHE SI APRE OGGI, PROPORRÀ A RUSSIA, INDIA, CINA E SUDAFRICA DI CREARE UNA MONETA UNICA PER GLI SCAMBI TRA I PAESI - LA MOSSA È UN MODO PER SFANCULARE IL DOLLARO, MA PECHINO VORREBBE SOLO ACCRESCERE LE TRANSAZIONI IN RENMINBI CHE, PER QUANTO SIANO AUMENTATE, NON RIESCONO A COMPETERE CON LA VALUTA STATUNITENSE...