APONTE METTE LE ALI AI TRENI? – LA FAMIGLIA PROPRIETARIA DI MSC, CHE ENTRO FINE ANNO PORTERÀ A TERMINE L'ACQUISTO DI ITALO, AVREBBE CONTATTATO ALFREDO ALTAVILLA, UNO DEI “MARCHIONNE BOYS”, PER GUIDARE LA COMPAGNIA FERROVIARIA – L'EX PRESIDENTE DI ITA AIRWAYS ERA STATO IL GRANDE SOSTENITORE DELL’OPERAZIONE, NAUFRAGATA, CHE PUNTAVA SU MSC E LUFTHANSA PER RILEVARE LA COMPAGNIA AEREA PER UNA CIFRA VICINA AL MILIARDO – IL GOVERNO MELONI VEDE DI BUON OCCHIO UN RITORNO DI FIAMMA DI APONTE IN ITA – LA NOTA DEL GRUPPO MSC: “SMENTIAMO FERMAMENTE LE INDISCREZIONI”

NOTA DEL GRUPPO MSC

Con riferimento all’articolo “Aponte contatta Altavilla per Italo” pubblicato su La Verità del 20 settembre 2023, il Gruppo MSC smentisce fermamente le indiscrezioni che riporterebbero di possibili interlocuzioni con il dott. Alfredo Altavilla o con altri suoi collaboratori in relazione all’operazione per Nuovo Trasporto Viaggiatori desiderando sgombrare il campo da qualunque voce possa circolare in merito.

APONTE CONTATTA ALTAVILLA PER ITALO

Estratto dell'articolo di Tobia De Stefano per “La Verità”

Che l’operazione di Msc su Italo sia alle battute finali è risaputo. Le indiscrezioni che si sono succedute per mesi hanno trovato di recente una conferma ufficiale dalla bocca del solitamente poco loquace management del colosso dello shipping. «La chiusura», ha evidenziato il presidente Diego Aponte, «è attesa entro Natale».

Si sa nell’operazione dal valore di circa 4 miliardi potrebbe restare con una percentuale anche il fondo Gip, attuale primo azionista con più del 70% delle azioni […]

La notizia è che ci sarebbero colloqui in atto, tra la stessa famiglia Aponte ed Alfredo Altavilla, uno dei Marchionne boys per affidare al manager di Taranto la guida del vagone principale dei treni veloci che in Italia fanno concorrenza a Trenitalia.

Secondo quanto risulta alla Verità, Altavilla porterebbe nella nuova avventura una parte della sua squadra e dei suoi collaboratori. […]

Come non ricordare che Altavilla è stato il presidente di Ita fino a pochi mesi fa. Presidente super-operativo che ha fatto a sportellate con l’ex ad della compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, Fabio Lazzerini. Non solo. Perché Altavilla è stato il più grande sostenitore dell’operazione che a un certo punto sembrava quasi chiusa che avrebbe visto Msc acquistare la nuova compagnia e Lufthansa fare da partner industriale.

Si è parlato di un affare vicino al miliardo, mentre adesso Lufthansa sta per acquistare il 41% del gruppo per 325 milioni.

L’operazione sarebbe saltata per le spinte che arrivavano dal Mef e soprattutto dall’ex super-direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera che avrebbe spinto nella direzione di Air France che sarebbe stato il socio industriale insieme a Delta del fondo americano Certares che aveva anche avuto un periodo di esclusiva, ma poi è misteriosamente scomparso.

[…]

Altavilla, invece, si dimise a seguito delle accuse dei consiglieri che gli imputavano, nella gestione della trattativa con il consorzio guidato da Certares, di aver ostacolato il buon esito dell’affare. Se dovesse tornare in Ita sarebbe una sorta di chiusura del cerchio, anche perché sembra che il governo Meloni veda di buon occhio un ritorno di fiamma di Aponte in Ita. Con quello che è successo negli ultimi vent’anni nella principale compagnia aerea del Paese sorprendersi sarebbe da ingenui.

