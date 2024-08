LE AUTO ELETTRICHE SONO UN VEZZO DA RICCHI: COSTANO UN BOTTO, HANNO POCA AUTONOMIA E TROVARE COLONNINE È UN MIRAGGIO – LO SCETTICISMO VERSO LE MACCHINE A EMISSIONI ZERO NON È SOLO ITALIANO: SECONDO UNO STUDIO DI “MCKINSEY” IL 29% DI CHI NE HA COMPRATA UNA VUOLE SI È PENTITO, PERCENTUALE CHE CRESCE AL 50% NEGLI STATI UNITI - FINCHÉ NON SI ABBASSERANNO I PREZZI E SARANNO PIÙ DIFFUSI I PUNTI DI RICARICA, LA TRANSIZIONE GREEN RESTERÀ UN SOGNO

[…] Uno studio realizzato dalla società di consulenza strategica McKinsey ha certificato che nel mondo quasi un acquirente di auto elettriche su tre (il 29 per cento) vuole tornare a guidare un mezzo a benzina o diesel. E la percentuale dei "pentiti" arriva addirittura al 50 negli Stati Uniti.

I motivi sono sempre gli stessi: prezzi alti, punti di ricarica pubblici insufficienti, tempi troppo lunghi per fare un pieno. Il risultato è che i veicoli a batteria non si vendono con le percentuali stimate e sperate dai fautori della rivoluzione green. La loro quota di mercato nel mondo è ancora limitata e, senza incentivi, scende rapidamente.

Le case automobilistiche, pur sottolineando che indietro non si torna per gli ingenti investimenti effettuati sull'elettrico e per non lasciare campo libero ai cinesi, hanno iniziato a rivedere i loro piani.

Molte hanno lanciato piattaforme multiple, dove costruire sia veicoli a batteria sia a motore termico. E la maggior parte ha mantenuto in listino modelli a benzina o diesel, rallentando la svolta. Ma se non riusciranno ad abbassare i prezzi delle auto con la spina e a renderne l'acquisto vantaggioso rispetto ai modelli "tradizionali", la transizione resterà un miraggio. Anche perché carenza delle infrastrutture e tempi di ricarica non aiutano. E occhio ai "pentiti" fotografati da McKinsey.

