7 ago 2023 18:25

LE AZIONI DI VISIBILIA CROLLANO A PIAZZA AFFARI: DOPO IL SUICIDIO DEL PRESIDENTE, LUCA GIUSEPPE REALE RUFFINO, IL TITOLO HA CHIUSO IN PERDITA DEL 30% A 0,38 EURO. NEL CORSO DELLA GIORNATA IL TITOLO È STATO SOSPESO A LUNGO IN ASTA DI LIQUIDITÀ – “SIF ITALIA”, DI CUI RUFFINO ERA AD, HA CHIUSO IN CALO DEL 20% (2,86 EURO) NONOSTANTE I TITOLI FOSSERO DI FATTO "CONGELATI" PER TUTTA LA SEDUTA...