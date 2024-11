22 nov 2024 10:15

IL BALLO DEL MATTONE PER IANNONE – ELODIE HA FONDATO UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE, LA “EDP SRL”. IL PRIMO ACQUISTO? UN CAPANNONE A USO INDUSTRIALE A VASTO, IN ABRUZZO, DI PROPRIETÀ DEL FIDANZATO, ANDREA IANNONE. UN ATTO D’AMORE CHE HA COSTRETTO LA CANTANTE (PER MANCANZA DI VOCE) A INDEBITARSI PER 600MILA EURO – GLI INVESTIMENTI A MILANO: UN APPARTAMENTO E UNA CASA DI 5 VANI (VALORE TOTALE: UN MILIONE)