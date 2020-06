21 giu 2020 13:31

BARI E DISPARI - SETTIMANA DA BRIVIDO PER LA POPOLARE DI BARI: I SOCI SONO CHIAMATI A VOTARE IL PASSAGGIO ALLA SPA (RIFORMA RENZI DEL 2015 CONGELATA PER 5 ANNI, REMEMBER?) - SE GLI AZIONISTI DICONO NO, L’ISTITUTO VERRÀ MESSO IN LIQUIDAZIONE E SERVIREBBERO 6 MILIARDI DI EURO PER RIMBORSARE I CORRENTISTI, MENTRE PER I 2.700 DIPENDENTI NON CI SAREBBE NULLA DA FARE: TUTTI A CASA