IL BAZOOKINO VA DI TRAVERSO AI TEDESCHI - LA BILD PUBBLICA UN FOTOMONTAGGIO DI MARIO DRAGHI ALIAS “DRAGHILA” CON TANTO DI DENTI AGUZZI E MANTELLO ROSSO: “COSÌ SUCCHIA I NOSTRI CONTI CORRENTI, SVUOTANDOLI” - IL GIORNALE PARLA DI “FOLLIA MONETARIA” E ACCUSA IL PRESIDENTE DELLA BCE DI AVER FATTO PERDERE “MILIARDI” AI CONTRIBUENTI TEDESCHI. PECCATO CHE CON IL NUOVO QUANTITATIVE EASING CI GUADAGNANO ANCHE LORO...

mario draghi come dracula per la bild

IL BAZOOKINO NON PIACE A TUTTI: BANCHIERI DEL NORD EUROPA CONTRO DRAGHI, E LUI RISPONDE PER LE RIME

BILD ATTACCA DRAGHI 'COME DRACULA, CI SUCCHIA VIA I RISPARMI'

Da www.ansa.it

mario draghi come dracula per la bild 3

Il quotidiano a larga tiratura tedesco Bild sottolinea il malcontento in Germania per i tassi negativi creati dalla Bce, con un fotomontaggio che presenta il presidente della Bce Mario Draghi con denti aguzzi e mantello rosso di Dracula. "Così il conte Draghila succhia i nostri conti correnti, svuotandoli" titola il giornale, che parla di "follia monetaria: nel suo mandato abbiamo perso miliardi". "Chi, poco prima dell'entrata in carica di Draghi (novembre 2010) ha depositato 10 mila euro in un normale libretto di risparmio oggi deve sopportare - per tassi zero e inflazione - una perdita di valore di 324 euro", scrive fra l'altro il quotidiano.

Ieri la Bce ha nuovamente armato il bazooka con un nuovo Qe da 20 miliardi al mese finché sarà necessario, con il pressante appello per uno stimolo di bilancio agli stati che hanno spazio di manovra - come la Germania - ad utilizzarlo "in maniera efficace e tempestiva"

