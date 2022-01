BENETTON? BENISSIMO! - I MAGLIARI VENETI RIAPRONO LA STAGIONE DEGLI ACQUISTI: “ATLANTIA”, LA HOLDING DI FAMIGLIA, HA PRESENTATO UN’OFFERTA VINCOLANTE PER “YUNEX TRAFFIC”, LA DIVISIONE DI SIEMENS FOCALIZZATA SULLA GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO - SECONDO BLOOMBERG, L'OFFERTA SAREBBE VICINA A 1 MILIARDO DI EURO…

Benedetta Vitetta per “Libero quotidiano”

LUCIANO BENETTON

Con il 2022, i Benetton riaprono ufficialmente la stagione degli acquisti anche grazie agli 8 miliardi della cessione di Aspi al consorzio formato da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e dai fondi Blackstone e Macquarie.

La notizia di ieri è che Atlantia (-2,2% a Piazza Affari), holding controllata dalla dinastia di Ponzano Veneto e guidata da Carlo Bertazzo, ha presentato un'offerta vincolante per il 100% del capitale di Yunex Traffic, la divisione di Siemens focalizzata sulla gestione dei sistemi di trasporto e di traffico.

elicoidale ponte morandi

Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, l'offerta sarebbe vicino a 1 miliardo di euro e Atlantia dovrebbe annunciare il risultato dell'operazione non appena Siemens concluderà il processo di vendita. In lizza per aggiudicarsi Yunex Traffic ci sarebbero anche i gruppi di private equity Kkr, Bridgepoint Group e Qbic Fund che, però, con l'offerta vincolante targata Atlantia potrebbero a questo punto essere già fuori dai giochi.

OFFERTA VINCOLANTE

camion basko ponte morandi

L'offerta, spiega il Gruppo, si inquadra nella strategia di Atlantia ed è coerente con le linee guida strategiche approvate dal Consiglio di Amministrazione (e già annunciate tempo fa) che prevedono investimenti, oltre che nei comparti autostradale, aeroportuale e mobility digital payments in cui già opera la società, in tre adiacenti e/o sinergiche nuove aree: Intelligent Transportation Systems, Electrification/Renewables, Rail and Mobility Hubs. Atlantia si impegna ad aggiornare in modo sollecito il mercato, qualora Siemens renda noto che l'offerta presentata sia risultata la migliore e sia stata approvata dai competenti organi di Siemens.

yunex traffic.

Insomma, a distanza di tre anni dal crollo del ponte Morandi, con di mezzo l'emergenza pandemica che ha drasticamente ridotto la mobilità pensiamo solo al traffico aereo e viario che fanno parte del core business della holding, ora Atlantia tenta da un lato di rifarsi un'immagine positiva dopo appunto la tragedia del Polcevera, ma dall'altro punta anche a una crescita internazionale fatta a colpi di M&A scommettendo non soltanto sui settori che già ben conosce ma crescendo pure in comparti strategici e interessanti per il futuro del mondo del trasporto.

luciano benetton imago mundi

Tornando per un attimo alla tragedia del viadotto Morandi costato la vita a 43 persone ricordiamo che la cessione per 8 miliardi di Autostrade al consorzio guidato da Cdp e i fondi regola pure gli eventuali procedimenti penali e contenziosi che si apriranno e che i primi 150 milioni di eventuali indennizzi saranno a carico di Atlantia, oltre quella soglia il 75% sarà pagato dalla holding (ma solo fino a un massimo di 459 milioni di euro) e il restante 25% da Cdp e soci.

IMMAGINE POSITIVA

ponte morandi

E sempre per dare un messaggio forte al mercato che crei una sorta di discontinuità con il recente passato, a fine dicembre la holding controllata dalla famiglia Benetton ha annunciato una vera e propria rivoluzione delle retribuzioni che è stata sottoscritta dai sindacati e che per il moento è un unicum in Italia.

Il nuovo modello messo a punto da Atlantia prevede sistemi di incentivazione (bonus) variabile con meccanismi premiali fino al 50% della retribuzione fissa a tutti i lavoratori, senza eccezione, un prerogativa prevista finore solo per i manager e che d'ora in avanti coinvolgerà pure gli stagisti.

demolizione palazzo via porro 10, sotto ponte morandi 5

Saranno quattro gli elementi che costituiranno da qui in avanti la retribuzione: lo stipendio; la remunerazione variabile legata a obiettivi; i piani azionari annuali; i piani di welfare integrativi (questi ultimi senza distinzione tra dirigenti, quadri, impiegati o anzianità di servizio). Rivista al rialzo anche l'indennità mensile per i giovani in stage, che sale a 1.200 euro.

