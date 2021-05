QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DI VIA SOLFERINO – RCS CON RIFERIMENTO ALLE NOTIZIE APPARSE IN MERITO ALL’ESITO DELL’ARBITRATO CON IL FONDO BLACKSTONE RELATIVO ALLA VENDITA DELL’IMMOBILE DI VIA SOLFERINO PRECISA CHE “LA RAPPRESENTAZIONE RIPORTATA DA ALCUNI ORGANI DI COMUNICAZIONE CONTIENE AFFERMAZIONI NON CORRETTE E/O FUORVIANTI” – RCS RITIENE CHE DETTI GIUDIZI – ATTUALMENTE SOSPESI – SIANO PROPOSTI INNANZI A UN GIUDICE PRIVO DI GIURISDIZIONE, E SIANO COMUNQUE INFONDATI..