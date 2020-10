BEZOS HA MESSO GLI OCCHI SULLA CNN? L’ANALISTA DI FOX NEWS CHARLES GASPARINO HA RIVELATO CHE IL BOSS DI AMAZON ED EDITORE DEL WASHINGTON POST POTREBBE ESSERE INTERESSATO ALL’ACQUISTO DELLA CNN, ORA NELLE MANI DELLA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI AT&T CHE DEVE FAR FRONTE ALLE PESANTI PERDITE DI TIME WARNER – UN PASSO AVANTI VERSO UN‘INFORMAZIONE SEMPRE PIÙ LIBERA (SÌ, COME NO…) - VIDEO

DAGONEWS

L’analista di Fox News Charles Gasparino ha rivelato a Fox business che Bezos, proprietario di Amazon ed editore del Washington Post, potrebbe essere interessato all’acquisto della CNN, momentaneamente nelle mani della società di telecomunicazioni AT&T che deve far fronte alle pesanti perdite di Time Warner.

Gasparino ha rivelato che tra le sue fonti di investment banking, «le voci dilagano sul fatto che Bezos sia interessato all'acquisto della CNN». Ma poi ha aggiunto: «Fox Business non è in grado di confermare l'interesse di Bezos, la CNN ha rifiutato di commentare e AT&T ha detto di non aver ancora ricevuto alcuna manifestazione di interesse da Bezos. Tuttavia, il motivo per cui riportiamo storie come questa è perché potrebbe essere un qualcosa che potrebbe accadere in futuro».

«La CNN è redditizia – ha continuato - Inoltre, all'interno di AT&T si parla molto del fatto che siano un po' a disagio nell'avere contenuti controversi - se intendono mantenere il contenuto e distribuirlo attraverso le reti wireless come in questo momento. La CNN è un parafulmine in particolare con i repubblicani».

