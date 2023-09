BIN SALMAN FA SHOPPING A MADRID – SAUDI TELECOM SI COMPRA IL 10% DI “TELEFONICA”, LA PRINCIPALE COMPAGNIA DI TLC SPAGNOLA, E NE DIVENTA PRIMO AZIONISTA - IL GRUPPO DI RIAD DICE DI NON AVERE INTENZIONE DI ARRIVARE AL CONTROLLO O DI ASSUMERE LA MAGGIORANZA, E CONFERMA LA FIDUCIA AL MANAGEMENT, MA IL GOVERNO È IN ALLARME: “VIGILEREMO SU UN ASSET STRATEGICO”

Estratto da “Libero quotidiano”

TELEFONICA

Il blitz di Saudi Telecom nel capitale di Telefonica non provoca strappi in Borsa a Madrid ma il titolo del gruppo iberico guadagna l'1% (dopo il +3,5% in apertura) e il mercato è attento.

Stg Group ha puntato 2,1 miliardi di euro per entrare con il 9,9% nel capitale di Telefonica dichiarando di non aver intenzione di arrivare al controllo della compagnia o di assumere una posizione di maggioranza e confermando la fiducia al management: la mossa porta il gruppo saudita a diventare primo azionista di Telefonica- che ha un azionariato frammentato con Banco Bilbao al 4,9%, Blackrock al 4,5% e Caixabank al 3,5%, in base alle informazioni riportate sul sito della società - a poche settimane dall'investor day del prossimo 8 novembre in cui verranno presentate le strategie a 3 anni.

mohammed bin salman

[…] Telefonica ha preso atto della natura amichevole dell'investimento di Stc e del dichiarato supporto del nuovo socio al gruppo dirigenziale mentre il governo di Madrid […] ha sottolineato la propria volontà di vigilare sull'autonomia strategica del Paese in un settore importante come quello delle telecomunicazioni definendo Telefonica un azienda emblematica e strategica. Secondo la ministra delle Finanze Nadia Calvino verranno applicati tutti i meccanismi necessari per difendere gli interessi del Paese.

SAUDI TELECOM

Le case di investimento mettono in parallelo l'investimento di Stg con quello realizzato da Emirates Telecommunication in Vodafone di cui è diventato il primo azionista con il 14,6%. […] Occorrerà vedere se un'eventuale salita di Stg sopra il 10% porterà a una reazione da parte di Madrid.

