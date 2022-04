BLACK FRIDAY PER AMAZON! - LA SOCIETÀ DI JEFF BEZOS CHIUDE IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022 CON UNA PERDITA DI 3,8 MILIARDI DI DOLLARI E TRACOLLA A WALL STREET - IL ROSSO È LEGATO IN PARTE ALL PERDITA DA 7,6 MILIARDI SUL SUO INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ DI VEICOLI ELETTRICI RIVIAN, MA ANCHE ALLA GUERRA IN UCRAINA E ALL’INCERTEZZA SULLA CRESCITA ECONOMICA, CHE HANNO FATTO CALARE LE VENDITE ONLINE - APPLE INVECE GODE: I RICAVI SONO SOPRA LE ATTESE, I SERVIZI VANNO ALLA GRANDE E IL TITOLO VOLA...

S.Ric per “La Stampa”

jeff bezos a st. barts 3

Amazon affonda a Wall Street dove nelle contrattazioni after hours arriva a perdere oltre il 10% in scia ai conti deludenti del primo trimestre dell'anno e - soprattutto - sulle deludenti prospettive per il resto dell'anno.

Il colosso dell'e-commerce ha perso 3,8 miliardi di dollari nonostante i ricavi siano saliti del 7% a 116,4 miliardi dollari, sostanzialmente in linea con le attese degli analisti. A far scattare le vendite in Borsa, però, sono state le stime sul periodo aprile-giugno per il quale il gruppo stime ricavi compresi tra 116 e 121 miliardi di dollari, meno dei 125,01 miliardi che si sarebbero aspettati gli analisti. Secondo la società, a frenare i consumi sono le incertezze sulla tenuta dell'economia globale oltre alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina.

RIVIAN

La perdita monstre di Amazon, tuttavia, è in gran parte legata al rosso da 7,6 miliardi frutto dell'investimento in Rivian, la start up che produce veicoli elettrici e che nei primi tre mesi del 2022 ha visto il proprio valore più che dimezzarsi. Quanto ai ricavi, le vendite online sono calate del 3,3% a 51,1 miliardi di dollari, mentre quelle nei negozi fisici sono salite del 17% a 4,59 miliardi. Tengono, invece, i ricavi di Aws, il servizio cloud del gruppo che nonostante la crescente concorrenza salgono del 37% a 18,44 miliardi.

Tim Cook

Di segno opposto i risultati di Apple che ha chiuso il secondo trimestre del proprio esercizio fiscale sopra le attese degli analisti: i ricavi sono saliti dell'8,6% a 97,3 miliardi di dollari, oltre i 93,98 miliardi su cui scommetteva il mercato.

jeff bezos amazon

L'utile è cresciuto da 23,6 a 25 miliardi di dollari; il fatturato trimestrale mondiale delle vendite di telefoni è stato di 50,6 miliardi, in aumento del 5,5% rispetto a un anno fa e superiore alla stima media di 47,88 miliardi.

I servizi, il secondo segmento più grande di Apple dopo gli iPhone, hanno aumentato le vendite del 17% a 19,8 miliardi di dollari: Apple ha anche annunciato un aumento del 5% del suo dividendo a 0,23 dollari per azione e l'approvazione di piano di buyback da 90 miliardi di dollari. Abbastanza per spingere il titolo nell'after-hours a guadagnare oltre il 2%.

apple

La seduta di Wall Street è stata condizionata da "big tech" con il boom di Meta Platforms - la controllante di Facebook - che ha archiviato la giornata in rialzo del 17,59% dopo aver comunicato mercoledì notte conti migliori delle attese: Meta ha chiuso il primo trimestre con ricavi sotto le attese a 27,9 miliardi di dollari ma in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

apple amazon

Il rialzo però è stato del 6,6%, il più contenuto dalla quotazione a Wall Street dieci anni fa. L'utile netto è sceso a 7,46 miliardi, il 21% in meno rispetto ai 9,49 miliardi del primo trimestre del 2021, ma sopra le attese degli analisti che scommettevano su 7,1 miliardi. A rassicurare gli investitori sono i dati sugli "amici": gli utenti giornalieri attivi sono a 1,96 miliardi. Twitter, invece, ha chiuso il primo trimestre con ricavi su del 16% a 1,20 miliardi di dollari, sotto le attese e, in vista del delisting, ha annunciato il ritiro di tutti i precedenti target e obiettivi. L'utile netto è stato di 513 milioni.

elon musk e jeff bezos jeff bezos di amazon lo stabilimento amazon a torrazza piemonte 5 jeff bezos jeff bezos con la compagna laura sanchez in portogallo