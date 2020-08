UNA BOCCATA D'OSSIGENO - ARRIVA LA “DOPPIA RATEIZZAZIONE” PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SOSPESE NEI MESI SCORSI PER IL COVID - NELLA VERSIONE BOLLINATA DEL DL AGOSTO, INFATTI, OLTRE ALLA RATEIZZAZIONE IN VENTIQUATTRO MENSILITÀ DEL 50% DELLE TASSE, È COMPARSA PURE LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE IN QUATTRO MENSILITÀ ANCHE IL PRIMO 50%, QUELLO DA VERSARE ENTRO IL 16 SETTEMBRE…

Spunta una «doppia rateizzazione» per il pagamento delle imposte sospese nei mesi scorsi per il Covid. Nella versione bollinata del dl Agosto, infatti, oltre alla rateizzazione in ventiquattro mensilità del 50% delle tasse è comparsa pure la possibilità di rateizzare in quattro mensilità anche il primo 50%, quello da versare entro il 16 settembre.

Il testo definitivo, di cui l' agenzia Agi ha preso visione, consta di 115 articoli.

E la relazione tecnica che accompagna il decreto, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, prevede già che gli sgravi contributivi di sei mesi potranno portare a «410.500 nuove assunzioni». Vedremo se queste previsioni resteranno o meno solo sulla carta.

Rimangono poi, pur all' interno di un articolo e non più come articolo a sé stante, i nuovi poteri previsti per Consob in caso passi di mano il controllo di Borsa Spa.

L' articolato prevede che chiunque intenda acquisire o cedere quote del 10, 20, 30, 40 o 50% o il controllo del gestore del mercato o della società che lo controlla dia comunicazione preventiva a Consob. L' Authority potrà valutare anche la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

Come è noto il London Stock Exchange, cui fa capo Borsa Spa, ha messo in vendita la controllata per superare l' ostacolo posto dall' Antitrust all' integrazione con Refinitiv. In pancia a Borsa Spa, c' è poi Mts la piattaforma su cui transitano Bot e Btp. Si tratta quindi - sia nel caso di Piazza Affari sia di Mts di asset strategici per il Paese. Alcune voci vorrebbero una discesa in campo - probabilmente in cordata - della Cassa depositi e prestiti.

Tornando all' articolato del decreto, tra le novità di rilievo compare il raddoppio dei fondi per la Newco Alitalia. Nel nuovo articolato si legge che il piano «è approvato dal cda e trasmesso alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per il parere». La nuova Alitalia - si legge ancora - procede quindi «all' integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione Ue».

Previste infine la controgaranzia dello Stato nei confronti della Federazione Italiana Sport Invernali nel caso saltino i mondiali di sci di Cortina 2021 e «misure a sostegno dello Sviluppo e dell' occupazione dell' Arsenale militare di Taranto. Il ministero della Difesa - si legge - in particolare è «autorizzato ad assumere per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno 5 anni un contingente di 315 unità di personale non dirigenziale».