26 gen 2023 18:49

LA BOLLA DELLE APP STA ESPLODENDO! - PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA LA SPESA DEI CONSUMATORI PER LE APPLICAZIONI SCENDE! IL CALO È DEL 2%, MENTRE L'ANNO SCORSO ERA STATA REGISTRATA UNA CRESCITA DEL 19% - AUMENTA INVECE IL NUMERO DI DOWNLOAD A PAGAMENTO DELLE APP NON DI GIOCO (COMPLICI GLI ABBONAMENTI IN STREAMING E IL DATING) - INSTAGRAM TORNA IN CIMA ALLA CLASSIFICA DELLE APPLICAZIONI PIÙ SCARICATE, DAVANTI A TIKTOK E FACEBOOK…