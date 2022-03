11 mar 2022 18:20

BOLLORÉ NON STA A (PIAZZETTA) CUCCIA - IL FINANZIERE BRETONE HA AZZERATO LA SUA PARTECIPAZIONE DEL 2% IN MEDIOBANCA. È LA FINE DI UN’ERA: IL PATRON DI VIVENDI ERA SBARCATO NEL SALOTTO BUONO DELLA FINANZA ITALIANA ALL’INIZIO DEGLI ANNI 2000, SOTTO L’EGIDA DI ANTOINE BERNHEIM, E FINO AL 2018 ERA NEL PATTO DI SINDACATO DI PIAZZETTA CUCCIA. PER QUASI UN DECENNIO HA FATTO PARTE DEL CDA, PER POI LASCIARE NEL 2012. ERA ARRIVATO AD AVERE FINO AL 7,9%, LA SECONDA PIÙ ELEVATA DOPO QUELLA DI UNICREDIT…