1. TIM, LABRIOLA CHIUDE A VIVENDI "VENDITA DELLA RETE IRREVOCABILE"

Estratto dell’articolo di M.F. per “la Stampa”

La cessione della rete Tim a Kkr è virtualmente blindata. Le conferme sono arrivate ieri nel corso della conference call con gli analisti durante la quale i vertici del gruppo hanno commentato sia i risultati del terzo trimestre sia […] la recente decisione del cda di dare il via libera alla vendita di Netco (la futura società della rete) al fondo americano.

Trattandosi del primo incontro con il mercato, sono arrivate molte domande da parte degli esperti preoccupati che gli annunciati ricorsi del primo azionista Vivendi possano complicare l'operazione.

«Non prevediamo ritardi o problemi, a meno che non riceviamo un'ingiunzione dal tribunale di Milano che dica, a livello cautelare, e quindi non come decisione sul merito, che dobbiamo fermarci perché c'è stato un processo autorizzativo incorretto», ha spiegato agli analisti Agostino Nuzzolo, general counsel di Tim.

Il gruppo […] non ha al momento ricevuto alcuna notifica, ma gli investitori si aspettano che nelle prossime settimane arriverà si muoverà qualche azionista scontento, a partire dai francesi. «Anche se il cda dovesse essere revocato», ha aggiunto Nuzzolo, «questo non avrà alcun impatto sull'esecuzione dell'operazione, che è stata firmata ed è vincolante».

Lo stesso amministratore delegato, Pietro Labriola, ha spiegato di non prevedere ostacoli nella tempistica, con il closing per la cessione previsto tra fine maggio e luglio 2024. Agli azionisti che ritengono che il consiglio non avesse i poteri per compiere l'operazione, «spiegheremo perché si sbagliano e, qualora necessario siamo pronti a farlo in Tribunale, dove siamo certi che le conclusioni del nostro cda saranno confermate». […]

2. KKR PRONTO AL RILANCIO PER SPARKLE POI I CAVI MARINI ANDRANNO AL MEF

Estratto dell’articolo di Tobia De Stefano per “La Verità”

[…] Per Sparkle, si aspetta che termini entro il 5 dicembre la due diligence di Kkr e che arrivi un nuova offerta, migliorativa rispetto a quella di circa 700 milioni (comprensiva di earn out) arrivata a oggi.

«Siamo fiduciosi», ha spiegato Labriola, «sulla possibilità di una maggior valutazione».

Anche perché le offerte precedenti di Kkr si aggiravano e superavano il miliardo. Secondo quanto risulta alla Verità, dopo la due diligence, quindi entro la prima metà di dicembre dovrebbe arrivare una nuova offerta, questa volta vincolante, di Kkr, ma alla fine il destino di Sparkle, i cavi sottomarini che collegano che collegano l’Italia con il resto del mondo e gestiscono gran parte del traffico globale di dati, è quello di rientrare nel perimetro del Mef (che dovrebbe acquistarlo con i 2,5 miliardi già previsti per entrare nell’operazione) e che si sta avvalendo oltre che dell’advisor finanziario Ubs anche dei consulenti industriali Pwc (PricewaterhouseCoopers) e Arthur D. Little. […]

