BOLLORÉ VA ALLA GUERRA – VIVENDI IMPUGNA LA DELIBERA CON CUI IL CDA DI TIM HA APPROVATO LA VENDITA DELLA RETE A KKR. NEL RICORSO, PERÒ, NON CI SAREBBE LA RICHIESTA DI UNA SOSPENSIVA: L’OPERAZIONE VA AVANTI COMUNQUE, MA SI APRE IL FRONTE LEGALE, UNO SPADONE DI DAMOCLE CHE PESERÀ PER MESI SULLA TESTA DI TIM – L’IPOTESI LISTA DEL CDA E LE FONDAZIONI IN CAMPO PER NETCO

SI APRE BATTAGLIA LEGALE SU TIM, VIVENDI IMPUGNA DELIBERA

(ANSA) - Si apre un fronte legale nel riassetto di Tim.Vivendi impugna la delibera con cui il cda ha approvato la vendita di netco a Kkr ma il ricorso, secondo quanto si apprende, non contiene la richiesta di una sospensiva. L'operazione quindi va avanti ma ora si apre un fronte legale.

CASSE E FONDAZIONI INVESTONO SULLA RETE TIM LABRIOLA: TROPPE SPECULAZIONI, CONSOB VIGILI

Estratto dell’articolo di Manuel Follis e Claudia Luise per “La Stampa”

Tra gli investitori ci sono quasi tutti gli enti nazionali che contano, dalle principali Casse di previdenza alle più importanti Fondazioni di origine bancaria, ma la raccolta del fondo promosso da F2i che parteciperà all'acquisto della rete di Tim al fianco di Kkr e del Mef non è ancora conclusa. L'obiettivo di raggiungere quota un miliardo, che fino a qualche mese fa sembrava complesso, oggi è ritenuto molto più alla portata per la grande accelerazione data dal coinvolgimento di grandi investitori nazionali.

Un cda del fondo Enpam già ieri avrebbe dato l'ok a un investimento intorno a 100 milioni e una cifra simile è prevista arrivi anche da altre grandi casse. Le attese sono per una partecipazione anche della Cassa dei commercialisti, di Inarcassa, di Cassa Forense e di Enasarco.

Quanto alle Fondazioni […], è considerata ormai scontata la partecipazione delle tre grandi: Cariplo, Compagnia San Paolo e Crt e alcune fonti non escludono un contributo anche di CariFirenze. L'obiettivo in questo caso sarebbe arrivare complessivamente a una cifra tra 150 e 200 milioni.

Nelle prossime settimane è possibile poi che si aggiungano all'elenco degli investitori anche alcuni gruppi assicurativi […]. Il fondo gestito da F2i a questo punto avrà le carte in regola per entrare nella partita Tim. L'ingresso del Tesoro e del veicolo che fa capo alla Sgr guidata da Renato Ravanelli è previsto avvenga al closing della cessione della rete di Tim (Netco) che al momento è atteso entro l'estate del 2024.

Una tempistica che ovviamente dovrà fare i conti con il ricorso in arrivo da parte di Vivendi, l'ultima grande incognita che pesa sull'operazione. I francesi salvo sorprese presenteranno oggi il loro ricorso contro la cessione della rete decisa dal cda di Tim senza convocare un'assemblea degli azionisti. Probabilmente non si tratterà di un provvedimento d'urgenza, ma di un ricorso nel merito. Una scelta che di fatto manterrà per mesi una spada di Damocle sulla testa di Tim.

[…] Il tema Vivendi resta comunque da affrontare. Il fatto che Palazzo Chigi e il Mef siano scesi in campo direttamente spingendo per il coinvolgimento di Casse e Fondazioni nel fondo di F2i per Tim è indice dell'endorsement del governo per l'operazione. Difficile immaginare che una posizione ostruzionista dei francesi a questo punto possa far saltare la cessione.

Più facile pensare che in qualche modo nei prossimi mesi si cercherà un accordo, del quale però al momento non si vedono nemmeno i contorni. […]

3. TIM, LISTA DEL CDA CON LABRIOLA PIÙ TEMPO A KKR PER SPARKLE

Estratto dell'articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Telecom Italia avvia i lavori per la presentazione della prossima lista del board in primavera. Il presidente Salvatore Rossi ha detto di non essere disponibile per un secondo mandato, mentre l’ad Pietro Labriola «per senso di responsabilità » ha dato la sua disponibilità a portare avanti la strategia impostata, che dovrebbe portare alla vendita della rete fissa per 18,8 miliardi a una cordata capitanata da Kkr e partecipata in minoranza dal Mef.

In proposito ieri il cda ha anche deciso, ad unanimità, di dare al fondo Usa tempo fino al 31 gennaio per fare un’offerta sui cavi sottomarini di Sparkle, un asset strategico che il Tesoro vorrebbe rilevare integralmente.

I lavori per la presentazione della nuova lista del board inizieranno a gennaio, e tra le opzioni il board dovrà anche valutare se confermare a 15, l’attuale numero dei consiglieri. […]

Se Cdp (azionista con il 9,9%) potrebbe essere orientata a supportare una lista guidata da Labriola, Vivendi (padrona del 23,75% di Tim) difficilmente lo farà. Il colosso francese a sua volta sta valutando di dividersi in tre e di conferire la quota Tim in una holding, che in futuro, se ricevesse un prezzo molto interessante, potrebbe anche cedere la quota. […]

