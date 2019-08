19 ago 2019 11:53

BOT IN TESTA – I MERCATI MONDIALI TEMONO LA CRISI ITALIANA E SI PREPARANO AL “RISCHIO ITALIA” - TUTTI I MEDIA FINANZIARI SONO CONCORDI E LANCIANO L’ALLARME DOPO LA CRISI DI GOVERNO – IL TRACOLLO TEDESCO E LA PAURA PER LA RECESSIONE NEGLI USA FARANNO IL RESTO - PER ORA LO SPREAD TIENE BOTTA (214 PUNTI BASE), MA SOLO A SETTEMBRE CI SONO 53 MILIARDI DI TITOLI DI STATO IN SCADENZA, E SE AUMENTANO I RENDIMENTI SONO GUAI…