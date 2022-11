BRUTTO JEFF - BEZOS ANNUNCIA CHE DONERÀ LA MAGGIOR PARTE DEL SUO PATRIMONIO IN BENEFICIENZA, E POCO DOPO ESCE LA NOTIZIA CHE AMAZON LICENZIERÀ ALMENO 10MILA PERSONE: PERCHÉ NON DEVOLVE QUALCOSA A LORO? - FORSE CON L'ANNUNCIO DELLA SUA GENEROSITÀ IL FONDATORE DEL COLOSSO DELL'E-COMMERCE VOLEVA SOLO ANNACQUARE LA NOTIZIA DEI TAGLI?

NYT, AMAZON PREVEDE TAGLIO 10.000 POSTI LAVORO

(ANSA) - Amazon prevede di tagliare almeno 10.000 posti di lavoro. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali le riduzioni potrebbero scattare in settimana.

JEFF BEZOS DARÀ LA MAGGIOR PARTE DEL PROPRIO PATRIMONIO DA 124 MILIARDI IN BENEFICENZA

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per www.repubblica.it

jeff bezos

Jeff Bezos darà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale. 124 miliardi. Lo farà nei prossimi anni, o comunque mentre sarà ancora in vita.

Lo ha detto il fondatore di Amazon in esclusiva alla Cnn, dove ha precisato che la sua fortuna sarà devoluta a progetti per la “lotta al cambiamento climatico” e in grado di combattere le “profonde divisioni sociali e politiche che affliggono l’umanità”. Bezos non ha dato esatti. Ma comunque per la Cnn si tratta della prima volta che l'imprenditore annuncia di voler donare la maggior parte del suo denaro.

[...]

jeff bezos a st. barts 3

Niente tempi dettagliati per il suo piano, ma una precisazione la fa. A domanda diretta se intende donare la maggior parte del suo patrimonio nell'arco della sua vita, Bezos ha risposto in modo altrettanto diretto: "Sì, lo voglio". Ma l’intervista è stata anche occasione per dare a Bezos e Sánchez la possibilità di affrontare diversi argomenti: dalle opinioni di Bezos in politico all’impatto della possibile recessione economica, fino al progetto di Sánchez di visitare lo spazio con un equipaggio tutto al femminile.

Jeff Bezos JEFF BEZOS SOLDI jeff bezos Jeff Bezos