16 apr 2024 18:11

PER BRUXELLES QUESTO MATRIMONIO ITA-LUFTHANSA NON S’HA DA FARE – LA COMPAGNIA TEDESCA HA DOVUTO PRESENTARE ALLA COMMISSIONE UE UNA NUOVA LISTA DI IMPEGNI PER GARANTIRE LA CONCORRENZA: I “RIMEDI” PRESENTATI A GENNAIO NON SONO STATI RITENUTI SUFFICIENTI PER DARE L'OK ALLA FUSIONE – SECONDO LA COMMISSARIA MARGRETHE VESTAGER (SEMPRE PRONTA A DIFENDERE GLI INTERESSI DI AIR FRANCE), I DUE VETTORI MESSI INSIEME AVREBBERO UNA POSIZIONE DOMINANTE SULLE ROTTE VERSO IL NORDAMERICA E…