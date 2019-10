IL BUON GORNO SI VEDE DAL MATTINO - PALERMO (CDP): ''IL NUOVO PRESIDENTE È UN SEGNALE DI CONTINUITÀ, INSIEME ABBIAMO GIÀ LAVORATO MOLTO BENE E LO FAREMO ANCHE IN FUTURO. È UN PROFONDO CONOSCITORE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI''. CDP APRE UNA NUOVA SEDE A GENOVA E POTREBBE VALUTARE OPERAZIONI SUI CREDITI NON PERFORMING DELLE BANCHE "SE CI SARANNO LE ESIGENZE"

CDP: PALERMO, CON GORNO TEMPINI LAVOREREMO MOLTO BENE

GIOVANNI GORNO TEMPINI

ANSA - Con il nuovo presidente Giovanni Gorno Termpini in Cdp "lavoreremo molto bene": Lo ha detto l'amministratore delegato Fabrizio Palermo, a margine dell'inaugurazione della sede della Cassa a Genova, commentando l'indicazione del manager decisa ieri dalle fondazioni.

"Credo che l'arrivo del nuovo presidente Giovanni Gorno Tempini rappresenti un segnale di continuità - ha detto interpellato sul cambio al vertice -. Giovanni ed io abbiamo già lavorato molto bene in passato insieme è un profondo conoscitore della Cassa Depositi e Prestiti, che ha contribuito a sviluppare e a creare negli anni passati, per cui credo che insieme lavoreremo molto bene al sostegno di ulteriore sviluppo della cassa anche nella direzione del territorio".

SACE:DECIO,IN PORTAFOGLIO ALTRI 2 MLD PER CRESCITA IN RUSSIA

(ANSA) - "Il Polo Sace Simest ha allo studio circa 2 miliardi di euro di nuove operazioni in settori strategici per lo sviluppo industriale in Russia e nei Paesi limitrofi". Lo ha detto oggi, nel corso della seconda giornata del Forum Eurasiatico di Verona, l'amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio, (Gruppo CDP).

FABRIZIO PALERMO

"In un periodo difficile per il commercio internazionale, fra dazi, sanzioni e crescita globale in rallentamento abbiamo scelto di incrementare la nostra presenza in Russia, giocando un ruolo anticiclico", ha detto Decio. "A Mosca abbiamo un portafoglio di 4 miliardi di euro e una pipeline di 2 miliardi di ulteriori investimenti che vogliamo supportare nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle costruzioni. In questo contesto - ha concluso - le istituzioni finanziarie hanno la grande responsabilità di sostenere con risorse aziende e progetti meritevoli, perché solo gli investimenti possono essere il driver di crescita, specie per l'Europa".

CDP APRE NUOVA SEDE A GENOVA E FIRMA 4 PROTOCOLLI INTESA

Giovanni Gorno Tempini Giiseppe Guzzetti Paolo Morerio e Carlo Messina

(ANSA) - Una nuova sede a Genova per essere più vicini al territorio. Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato gli uffici di via Casaregis 83 R, con una cerimonia a palazzo Tursi, con istituzioni e imprenditori, supportata dalla firma di quattro protocolli di intesa, rispettivamente con il Comune di Genova per nuove infrastrutture e smart city, con Ansaldo Energia, Fincantieri e Saipem per rafforzare la filiera dei fornitori strategici. "Il programma di apertura dei nuovi uffici del gruppo Cdp parte dalla volontà di mettere il territorio al centro del nostro operato - ha dichiarato l'ad Fabrizio Palermo -. Siamo già presenti a livello locale con due realtà come Fincantieri e Ansaldo Energia, ma vogliamo esserlo anche per supportare tutto il mondo delle imprese e le iniziative sulle infrastrutture che con Regione e Comune stiamo sviluppando".

Ci saranno 2 persone dedicati al dialogo con le imprese e altri 2 saranno l'interfaccia per gli enti pubblici, 4 persone in più che si uniranno al team già presente a Genova legato all'immobiliare: non più uffici di rappresentanza ma punti di riferimento operativi, un punto di accesso unico, per finanziamenti, garanzie, venture capital e private equity, attività di consulenza. L'apertura della sede genovese segue quella di Verona e successivamente toccherà a Napoli, Firenze, Palermo, Bari e Torino.

FABRIZIO PALERMO MATTARELLA NARDELLA

CDP: PALERMO, VALUTEREMO NPL SE SERVIRÀ, MA AMCO LAVORA BENE

(ANSA) - Cassa Depositi e Prestiti potrebbe valutare operazioni sui crediti non performing delle banche "se ci saranno le esigenze" anche se "al momento per quanto l'operatività della gestione dei npl mi sembra che Sga-Amco stia facendo un ottimo lavoro". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo, interpellato sul tema a margine dell'inaugurazione a Genova della sede della Cassa. C'è una possibilità che Cdp intervenga sugli npl? gli è stato chiesto: "Ricordo che noi siamo intervenuti alla nascita del sistema dei non performing loan, perché il fondo Atlante nacque, soprattutto il fondo Atlante 2, per gestire i non performing loans e per aiutare la ripartenza di tutto il sistema bancaria. Chiaramente valuteremo ogni opportunità, se ci saranno le esigenze di entrare".