IL CAFFÈ È UNA COSA SERIA, PERSINO A MILANO - CHIUDONO DUE PUNTI VENDITA DI STARBUCKS SOTTO IL DUOMO: SI TRATTA DEI NEGOZI DI VIA TURATI E DI PORTA ROMANA (NE RESTANO COMUNQUE APERTI ALTRI SETTE) - LA CATENA DI CAFFÈ, PORTATA IN ITALIA DAL GRUPPO PERCASSI, HA FATTO DUE CONTI E CAPITO CHE QUEI LOCALI NON ERANO SOSTENIBILI…

D.T. per www.corriere.it

A Bergamo e a Brescia è sbarcato da qualche settimana, e a quanto risulta sia nel chiosco di Oriocenter che nello store di Erbusco, con la possibilità di ordinare cibo e bevande direttamente dall’auto, si registra un buon afflusso.

Se le aperture di Starbucks sono in grado di attirare curiosità in provincia, non altrettanto si può dire per Milano, dove due dei punti vendita del famoso frappuccino hanno abbassato le saracinesche: si tratta dei negozi di via Turati e di Porta Romana.

Entrambi i punti chiusi fanno parte della galassia di punti vendita del brand americano che erano stati aperti dal Gruppo Percassi, licenziatario per l’Italia con un programma di espansione che, annunciato lo scorso autunno, prevede 26 nuove aperture entro la fine del 2023.

Lo stop dei due punti meneghini, (in città ne restano aperti altri 7) sottende ad una razionalizzazione del business, e cioè a fronte di ormai tre anni di apertura, sono state al vaglio del cosiddetto «break even point», con una valutazione degli elementi finanziari che, nel caso dei due punti, non deve aver presentato elementi di sostenibilità. I piani commerciali del gruppo Percassi proseguono, anche se la pandemia ha colpito duro tutto il settore della ristorazione. Starbucks non fa eccezione.

