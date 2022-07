CAIRO SCHERZA CON IL FUOCO – URBANETTO FA FINTA DI NIENTE E CONTINUA A NON PREVEDERE ACCANTONAMENTI PER LA CAUSA CONTRO IL FONDO BLACKSTONE, SULLA VENDITA DELLA SEDE DEL “CORRIERE” IN VIA SOLFERINO: “UNA PROPOSTA PER CHIUDERE IL CONTENZIOSO? NON C’È NULLA” - TUTTAVIA RCS NON FARÀ RICORSO CONTRO LA SENTENZA CHE L’8 GIUGNO HA DATO RAGIONE AGLI AMERICANI. POI C’È LA CAUSA NEGLI USA: CHE SUCCEDE SE I GIUDICI DECIDONO CHE CAIRO DEVE SGANCIARE 600 MILIONI, COME CHIEDE BLACKSTONE?

1 - CAIRO IGNORA IL RISARCIMENTO PER VIA SOLFERINO

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Urbano Cairo presenta il palinsesto de La7 e si dice fiducioso sulle prospettive di medio termine. E soprattutto, anche in questa semestrale Rcs, non fa accantonamenti per la causa contro il fondo Blackstone sull'immobile di via Solferino. Il gruppo - in base ai pareri dei legali e a perizie indipendenti - non vede la necessità di valutare un rischio, che Cairo ha sempre negato.

Tuttavia l'imprenditore ha anche annunciato che non farà ricorso contro la sentenza di appello dello scorso 8 giugno, che di fatto dava ragione al fondo Usa ribadendo che non c'è stata usura. La scorsa estate la Consob aveva chiesto un'apposita informativa a Rcs, sul perché non avesse prudentemente fatto accantonamenti. E Cairo aveva risposto che secondo "illustri" pareri non ce n'era bisogno.

Nuova estate, stessa musica: intanto il prossimo 27 luglio il giudice Usa - a cui si è rivolto Blackstone - dovrà decidere se è di sua competenza la questione e in caso affermativo fissare a settembre l'udienza pe decidere se e di quanto Blackstone deve essere risarcito. Tra danni morali e all'immagine e lucro cessante Blackstone ha chiesto 600 milioni di dollari di risarcimento: troppi per il patrimonio netto di Rcs che a fine marzo era pari a 369,8 milioni.

2 - CAIRO: «NESSUNA PROPOSTA A BLACKSTONE»

Da “il Giornale”

«Non abbiamo comunicato nulla e quindi non c'è nulla». Così Urbano Cairo (nella foto), presidente e ad di Rcs, smentisce le ipotesi di una proposta al fondo Blackstone per chiudere il contenzioso relativo alla cessione dell'immobile di via Solferino al fondo americano.

Né saranno fatti accantonamenti: «Negli anni passati i legali e i periti non hanno ritenuto di apporre nessuno stanziamento e al momento non c'è nulla di cambiato che ci fa cambiare idea»» Cairo ha parlato alla presentazione dei palinsesti di La7.

Il lodo arbitrale in Italia si è risolto favorevolmente per Blackstone e il 25 luglio è in calendario l'udienza al Tribunale di New York per definire la competenza giurisdizionale dello stesso tribunale sulla causa del mega risarcimento intentata dal fondo.

E per Cairo non c'è nessuna intenzione di vendere alcunché: «C'è molto interesse ma da parte mia non c'è interesse a vendere». Così ha risposto interpellato sull'interesse del mercato per Rcs e La7 dopo il percorso di ristrutturazione condotto negli ultimi anni.

