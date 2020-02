LE STREAMING WARS IN ITALIA NON SI POSSONO FARE PERCHÉ CI CONOSCIAMO TUTTI - MENTRE NEGLI USA FIAMMEGGIA LO SCONTRO, DA NOI SKY DIVENTA AGGREGATORE DI PIATTAFORME: GIÀ OGGI SUL DECODER ''Q'' SI POSSONO AVERE NETFLIX, DAZN, MEDIASET PLAY, E L'AZIENDA SAREBBE IN TRATTATIVE PER INCLUDERE PURE DISNEY+, CHE ARRIVA IN EUROPA IL 24 MARZO. COSÌ DA PAGARE TUTTI I SERVIZI IN UN'UNICA BOLLETTA