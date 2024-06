7 giu 2024 19:50

UN CANESTRO TUTTO D’ORO – LA NBA, LA MAGGIORE LEGA DI BASKET AL MONDO, STA PER CHIUDERE UN ACCORDO DA 76 MILIARDI DI DOLLARI PER VENDERE I DIRITTI TELEVISIVI A NBC, ESPN E AMAZON PER 11 ANNI - I TRE CANALI VERSERANNO PIÙ DEL DOPPIO DEI 2,7 MILIARDI CHE LA NBA HA INTASCATO FINORA ANNUALMENTE – DALL'ACCORDO RIMANE FUORI IL COLOSSO WARNER BROS – A LEGGERE QUESTE CIFRE, CHISSA’ CHE RODIMENTO DI FEGATO PER I PRESIDENTI ITALIANI DI CALCIO…