CARA ITALIA, COSTI TROPPO: LE VACANZE SI FANNO ALL’ESTERO – SIAMO IL PAESE CON I RINCARI PIÙ ALTI IN EUROPA PER I PREZZI DEGLI ALBERGHI (+12,3%) E I VACANZIERI NOSTRANI SCELGONO DI TRASCORRERE LE FERIE ALL'ESTERO, SOPRATTUTTO IN ALBANIA, DOVE LE VACANZE COSTANO MENO - GLI AUMENTI INDISCRIMINATI DI HOTEL, RISTORANTI E STABILIMENTI BALNEARI HANNO RIDOTTO LE PRENOTAZIONI DEL 25% NELLE STRUTTURE ITALIANE...

Estratto dell’articolo di Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

vacanze in italia 2

In Italia non sarà l’estate dei record. E non perché non ci siano stranieri. Anzi. L’afflusso di statunitensi e olandesi, scandinavi e polacchi è senza precedenti. Il fatto è che sono venuti meno proprio gli italiani. Chi scoraggiato dai rincari, chi ha deciso di trascorrere vacanze più «low cost» in Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Tunisia, Egitto e chi è andato molto lontano — Nord America, Africa, estremo Oriente, Oceania — perché con i tempi che corrono è probabile che nel 2024 toccherà stringere la cinghia.

vacanze in italia 8

Le associazioni italiane di categoria in questi giorni hanno snocciolato diversi numeri. Le stime, a fare una media, puntano a una riduzione del 20-25% delle prenotazioni. E se luglio — come spiega la ministra del Turismo Daniela Santanchè — «è andato ben oltre le aspettative, superando i dati del 2019», è agosto che preoccupa per il suo calo significativo, in alcuni casi del 30-33% secondo la piattaforma Sojern e proprio nell’area che un tempo trainava il settore: il Sud. […]

open to meraviglia meme 1

Sullo sfondo ci sono i rincari. I dati della società di analisi Str dicono che l’Italia registra uno degli incrementi più alti in Europa del costo giornaliero per il pernottamento in albergo (+12,3% rispetto al 2022). A fine luglio la quota di letti occupati è stata del 77% (74% nel 2022). Il rialzo dei prezzi ha avuto un impatto maggiore da noi perché, certifica ForwardKeys, a muoversi sono soprattutto le famiglie che devono così sopportare una spesa maggiore, mentre restano lontani dai valori pre Covid le coppie (-14%), i single (-16%) e i gruppi (-20%). […]

open to meraviglia meme 2