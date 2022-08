CARA MELONI, IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE HA UN MESSAGGIO PER TE – L’FMI INVITA L’ITALIA A CONTINUARE SULLA STRADA DELLE RIFORME: “AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ, GLI INVESTIMENTI E IL POTENZIALE DI CRESCITA, MA ANCHE PER ACCELERARE LA TRANSIZIONE VERDE. UN’EFFICIENTE ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E LO SLANCIO PER LE RIFORME SARANNO ESSENZIALI PER IL SUCCESSO…”

1 - FMI, 'PER ITALIA NUOVE SFIDE, RINVIGORIRE TREND CRESCITA'

(ANSA) - "L'economia italiana si è ripresa in modo forte dal Covid" ma ora si trova ad "affrontare nuove grandi sfide". Lo afferma il Fmi nell'Article Iv sull'Italia, sottolineando che assicurare "un'adeguata fornitura di energia è un priorità". "Rinvigorire il trend di crescita è essenziale per rafforzare i conti pubblici in modo da centrare gli obiettivi sociali e climatici", mette in evidenza il Fmi.

La crescita italiana è attesa rallentare in seguito alla guerra in Ucraina, la stretta della politica monetaria, le strozzature alle catene di produzione e l'inflazione alta, afferma il Fmi prevedendo per l'Italia una crescita al 3% quest'anno e dello 0,7% il prossimo con un'inflazione attesa al 6,7% nel 2022.

"L'incertezza su queste previsioni è alta e i rischi al ribasso potrebbero materializzarsi e pesare sull'outlook, complicando la riduzione del debito pubblico", mette in evidenza il Fmi.

2 - FMI, 'ITALIA CONTINUI SU STRADA RIFORME, ESSENZIALI'

(ANSA) - Il Fmi plaude all'impegno delle autorità italiane per il Pnrr e "raccomanda" di continuare sulla strada per "aumentare la produttività, gli investimenti e il potenziale di crescita, ma anche per accelerare la transizione verde. Un'efficiente esecuzione degli investimenti pubblici e lo slancio per le riforme saranno essenziali per il successo".