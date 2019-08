IL CARRELLO È PIENO ALL’ESSELUNGA - LA CATENA HA CHIUSO I PRIMI SEI MESI DEL 2019 CON VENDITE IN CRESCITA DEL 2,9% E ORA VUOLE ASSUMERE ALTRE 2500 PERSONE - IL MODELLO CAPROTTI, A TRE ANNI DALLA SCOMPARSA DEL FONDATORE, CONTINUA A FUNZIONARE ALLA GRANDE: PER CANDIDARVI AI POSTI DISPONIBILI DOVETE…

Attilio Barbieri per “Libero Quotidiano”

caprotti esselunga

Esselunga non si ferma. Continua a correre veloce, più di tutti i concorrenti. Come voleva il suo fondatore, Bernardo Caprotti, scomparso poco meno di tre anni fa. L' ultima notizia è una conferma del buon andamento: alla prossima Job Week di Milano la catena selezionerà 2.500 giovani da inserire nei supermarket e superstore. Le posizioni ricercate sono quelle previste dal piano di sviluppo 2019: allievi alla carriera direttiva, addetti ai reparti pescheria, panificazione, macelleria, gastronomia, cassieri e addetti alle vendite.

esselunga + ied 02 ph meschina

L' evento, che si svolgerà a Milano dall' 8 all' 11 ottobre prossimi, è a numero chiuso.

Per partecipare è necessario essere invitati da Esselunga. I candidati, per ricevere la email d' invito, devono registrarsi entro il 15 settembre sul sito Esselungajob.it, compilando l' apposita scheda con la massima attenzione perché le valutazioni, svolte anche con l' aiuto di sistemi di intelligenza artificiale, si baseranno proprio sulle informazioni inserite da chi si propone.

giuliana albera caprotti, vincenzo mariconda e marina sylvia caprotti

Le candidature che più si avvicinano a quelle richieste dalla catena della grande distribuzione saranno inserite nella lista degli invitati alla Job Week milanese. «Cerchiamo allievi responsabili», recita lo slogan che compare sul sito destinato al lavoro - e in effetti i prescelti convocati al job day avranno la possibilità di conoscere l' organizzazione dell' azienda, i percorsi di carriera previsti per i neoassunti, ma soprattutto faranno i colloqui individuali con i selezionatori.

GIULIANA ALBERA CON IL MARITO BERNARDO CAPROTTI E LA FIGLIA MARINA SYLVIA

PRIMA SCREMATURA

La prima scrematura avverrà direttamente online, anche perché i numeri che fotografano la selezione del personale in casa Caprotti sono impressionanti, come riferisce il Sole 24 Ore. In media, nell' arco di un anno solare, la squadra che gestisce il recruitment riceve circa 150mila curriculum. Per una posizione come quella di «allievo responsabile», ad esempio, vengono prese in considerazione oltre mille candidature. Ecco perché è fondamentale compilare con la massima cura i documenti previsti sul sito web.

CAPROTTI FALCE E CARRELLO

L' evento di Milano è un segnale anche sul buon andamento della catena nell' anno in corso, dopo che l' esercizio 2018 si è chiuso con vendite per quasi 8 miliardi di euro, in crescita del 2,1% rispetto ai 7,7 miliardi conseguiti nel 2017.

esselunga

MODELLO VINCENTE

Segno che il modello Caprotti - negozi a misura di quartiere o di cittadina, con prodotti ricercati e selezionati e una logistica semplificata grazie alle dimensioni standard dei punti vendita - funziona e probabilmente è il più efficace per lo meno in Europa, dove quasi tutti i colossi della distribuzione organizzata faticano a fare utili, quando addirittura non sono in rosso profondo. Ma segno anche che gli eredi che hanno raccolto il testimone dal fondatore - vale a dire la figlia Marina Caprotti con la madre Giuliana - hanno saputo gestire la transizione nella maniera migliore possibile. Facendo leva su un management collaudato e padrone del campo.

esselunga bernardo caprotti esselunga marina caprotti

Fra l' altro, proprio in queste settimane si sta perfezionando il cambio della guardia nella stanza dei bottoni dell' azienda. Carlo Salza, per tanti anni braccio destro del fondatore, sarà il nuovo presidente del gruppo, cedendo il posto di amministratore delegato all' attuale direttore generale, Sami Kahale, giunto in azienda lo scorso anno dopo 33 trascorsi alla Procter & Gamble, il colosso americano del largo consumo. I primi sei mesi 2019 confortano le scelte fatte dalla proprietà. Vendite su del 2,9%, con prezzi di vendita a scaffale in calo dell' 1,2% e volumi in aumento di almeno il 4%.

