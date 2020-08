5 ago 2020 16:26

LA CARTA E' STRACCIA - IL "NEW YORK TIMES" ANNUNCIA CHE PER LA PRIMA VOLTA LE ENTRATE DEL DIGITALE HANNO SUPERATO QUELLE DELLA CARTA STAMPATA. NON SOLO: MENTRE LA PANDEMIA HA ROSICCHIATO LE FONDAMENTA DI MIGLIAIA DI AZIENDE, IL GRUPPO HA REGISTRATO PERDITE MENO DEVASTANTI DEL PREVISTO. ECCO COSA SUCCEDE QUANDO LA TUA ESISTENZA NON DIPENDE DALLA PUBBLICITÀ, MA DA OLTRE 6 MILIONI DI ABBONAMENTI…