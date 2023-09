CASA DEGLI ATELLANI: MILANO DORME, PARIGI NO – A MILANO SI È UDITO UN CORO DI LAGNE PERCHÉ IL MAGNATE FRANCESE DEL LUSSO BERNARD ARNAULT HA CHIUSO LA TRATTATIVA CON LA FAMIGLIA CASTELLINI BALDISSERA PER L'ACQUISTO DEL GIOIELLO RINASCIMENTALE CON ANNESSA VIGNA DI LEONARDO DA VINCI – EPPURE NON RISULTA CHE NESSUNA GRANDE FAMIGLIA MILANESE O GRANDE GRUPPO INDUSTRIALE SI SIA FATTO AVANTI PER SCONGIURARE LA VENDITA ALLO STRANIERO. DI CERTO L’APPROCCIO DI ARNAULT È STATO GIUDICATO DAI PROPRIETARI COME VISIONARIO…

DAGOREPORT

la casa degli atellani 20

La notizia data dal Corriere della Sera e dai giornaloni a dicembre era del tutto azzardata, come ampiamente dagoscritto in diretta, ma oggi le trattative tra la famiglia Castellini Baldissera, proprietaria della casa, e il magnate francese del lusso Bernard Arnault sono infine arrivate a una conclusione. Bernard Arnault, fondatore e amministratore delegato del gruppo LVMH, secondo alcune fonti l’uomo più ricco del mondo, ha acquistato Casa degli Atellani.

Casa degli Atellani deve il proprio nome a una famiglia di cortigiani ai quali Ludovico il Moro, nel 1490, regalò due case di fronte alla basilica di Santa Maria delle Grazie. Gli Atellani erano amici di Leonardo da Vinci, in fondo al loro giardino si trovava la vigna che il duca di Milano regalò a Leonardo, presso la vigna abitava e venne ucciso il Salaì, uno degli allievi preferiti del maestro.

bernard arnault

Come raccontato da Matteo Bandello nelle sue Novelle, le due case e il loro splendido giardino divennero un centro della vita mondana milanese nel corso del XVI secolo. Qui venivano ospiti, tra gli altri, Cecilia Gallerani, la dama con l’ermellino di Leonardo, Bramante, Francesco Melzi e il condottiero Prospero Colonna; qui viveva, nell’Ottocento, Giovanni Gherardini, librettista per Gioachino Rossini.

11 prospero colonna

Nei secoli le case cambiarono proprietario più volte, passando dagli Atellani ai Taverna, un’importante famiglia patrizia milanese, poi ai Pianca e infine ai conti Martini di Cigala, torinesi; fino a quando, nel 1919, vennero acquistate dal magnate dell’energia elettrica Ettore Conti e trasformate, grazie al genio dell’architetto Piero Portaluppi, in una dimora sola: la Casa degli Atellani.

Ettore Conti era senatore del Regno, presidente della Banca Commerciale e di diverse società industriali. Negli anni Trenta la Casa degli Atellani torna ad essere quindi un centro del potere e della vita cittadina: qui sono ospiti gerarchi come Giuseppe Bottai, industriali come Alberto Pirelli, e poi figure come Luca Beltrami, Edda Ciano, Arnoldo Mondadori, Marinetti, Raffaele Mattioli.

10 francesco melzi ritratto di giovanni antonio boltraffio

Lo stesso Portaluppi vive fino alla morte, nel 1967, in un appartamento di Casa degli Atellani, dove riceveva Carlo Carrà, Giovanni Muzio, Lucio Fontana, Eugenio Montale, Gio Ponti. A partire dagli anni Ottanta la casa viene riordinata con un intervento creativo, ma sempre rispettoso, del nipote di Portaluppi Piero Castellini.

In Casa degli Atellani aveva lo studio il banchiere Antonio Castellini Baldissera e abitava Vincenzo Maranghi, delfino di Enrico Cuccia e a lungo amministratore delegato di Mediobanca; che dopo il ritiro, nel 2003, qui continuò a ricevere protagonisti del mondo del potere economico, tra gli altri Gianluigi Gabetti, Tarak Ben Ammar, Fabrizio Palenzona, Giorgio La Malfa, Vincent Bolloré, Renato Pagliaro, Marco Drago, Rupert Murdoch, Roberto Bertazzoni, Francesco Cossiga.

13 stemma della famiglia taverna, in casa degli atellani

Negli ultimi anni, non si contano le serate organizzate in casa e in giardino dai membri della famiglia: dove s’incontravano Kofi Annan, Stefano Lucchini, Mario e Carlo D’Urso, Pierluigi Bersani, Milena Gabanelli, Jovanotti, Giberto Arrivabene e Bianca d’Aosta, Patti Smith, Antonio Albanese, Roberto D’Agostino e Anna Federici, Placido Domingo, Mia Ceran, Alba Parietti, Roberto Bolle, Carlo e Noris Orsi, Victoria Cabello, Nicolò Castellini Baldissera, Guido Taroni, Giulio e Claudia Sapelli, Vanessa Beecroft, Dalila Di Lazzaro, Paolo Gavazzeni, Leonardo Piccinini, Matilde Gioli, Cate Blanchett, Salvo Nastasi, Luca Guadagnino, Ferruccio de Bortoli, Francesco Melzi d’Eril, Chiara Ferragni, Martina Mondadori, Daniel Barenboim e Gustavo Dudamel, Omar Pedrini, Luca Pignatelli, Fausto Puglisi, Fabrizio Paschina, Mario Martone, Ottavia Casagrande e molti altri rappresentanti del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo.

la casa degli atellani 6

Qui è avvenuto l’anno scorso il ricevimento per il matrimonio lampo tra il rampollissimo Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera. In occasione di EXPO 2015, l’esposizione universale di cui era manager Beppe Sala, attuale sindaco di Milano, in fondo al giardino di Casa degli Atellani è avvenuto il reimpianto della Vigna di Leonardo, grazie a un progetto curato dai due Pieri di Famiglia: Piero Castellini e Piero Maranghi e dal professor Attilio Scienza, massimo esperto del DNA della vite; contestualmente, durante il giorno, Casa degli Atellani è diventata una casa-museo aperta al pubblico.

17 il giovane piero portaluppi

Ma torniamo alla vendita. Nell’operazione sono stati coinvolti lo Studio legale ADVANT Nctm, per la parte francese, e lo Studio legale Giliberti Triscornia attraverso Giulio Santagada con lo Studio Commercialisti associati di Salvo e Stefano Spiniello, per la parte italiana, coordinati dal professionista elvetico Luca Soncini, con la consulenza immobiliare di Paolo Casati e figli e il supporto, per la parte legata alla tutela artistica, dell’avvocato Giuseppe Calabi, specialista in diritto dell’arte, tutti sempre in stretto contatto la famiglia venditrice.

In questi mesi sono state mosse molte lamentele e obiezioni, legate all’opportunità che l’Italia si privasse di un bene prezioso, e storicamente significativo, come Casa degli Atellani, ma non ci risulta che nel frattempo nessuna grande famiglia milanese, e parimenti nessun grande gruppo industriale, bancario, assicurativo, immobiliare o del lusso, abbia risposto a sollecitazioni, men che meno fatto un’offerta o si sia fatta concretamente avanti per scongiurare la vendita allo straniero.

25a piero portaluppi anziano, ritratto in casa degli atellani

Nessuno ha avuto un approccio visionario capace di riconoscere il valore storico artistico del bene e le straordinarie potenzialità del tandem Leonardo da Vinci e Piero Portaluppi. Se Milano ha poltrito da Roma e dal Ministero dei Beni Culturali è stato acceso un faro sul palazzo storico con tanto di istruttoria minuziosa da parte della Sopraintendenza, che ha fissato un ulteriore vincolo volto a tutelare la parte monumentale con particolare attenzione all’opera di Piero Portaluppi.

Non è dato sapere l’ammontare della transazione, né quali siano le intenzioni del gruppo LVMH intorno alla Casa degli Atellani; merita dire che l’approccio di Bernard Arnault alla questione è stato giudicato dai proprietari come un approccio visionario e prospettico: il solo capace di comprendere le implicazioni di cui sopra. E da Parigi si fa sapere che Milano non è un capriccio ma un luogo dove il Gruppo LVMH ha intenzione di essere presente e di impegnarsi in investimenti culturali, di concerto con la Sopraintendenza ai Beni Culturali e il Comune.

la casa degli atellani 15

2 casa degli atellani

la casa degli atellani 7

alexandre e bernard arnault

Emmanuel Macron Bernard Arnault casa degli atellani dettaglio la casa degli atellani 11 la casa degli atellani 1 la casa degli atellani 10 la casa degli atellani 12 la casa degli atellani 16 la casa degli atellani 13 la casa degli atellani 14 la casa degli atellani 17 la casa degli atellani 18 la casa degli atellani 2 la casa degli atellani 19 la casa degli atellani 3 la casa degli atellani 4 la casa degli atellani 5 la casa degli atellani 8 la casa degli atellani 9