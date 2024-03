LA CASA BIANCA MALTRATTA LE AZIENDE AMERICANE? CI PENSA XI JINPING A CORTEGGIARLE – IL PRESIDENTE CINESE LA PROSSIMA SETTIMANA INCONTRERÀ I CAPI AZIENDA DEI COLOSSI USA: L’EVENTO È UN SEQUEL DELLA CENA DI SAN FRANCISCO DI NOVEMBRE, QUANDO I PARTECIPANTI PAGARONO 40MILA DOLLARI PER UN POSTO AL TAVOLO DI XI…

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping avrà un raro incontro privato a Pechino la prossima settimana con i capi azienda dei colossi Usa allo scopo di inviare il messaggio secondo cui l'economia è una priorità per Pechino, dopo anni in cui al primo posto è stata messa la sicurezza nazionale.

Il meeting, scrive il Wall Street Journal, è previsto per mercoledì dopo il China Development Forum, malgrado l'elenco dei partecipanti sia ancora in evoluzione, sembra che allo stato siano coinvolti il numero uno di Chubb, Evan Greenberg, il presidente del Comitato nazionale per le relazioni Usa-Cina Stephen Orlins, e il capo dello Us-China Business Council Craig Allen.

L'evento è visto come il seguito della cena di San Francisco dello scorso novembre dalla comunità business Usa dove partecipanti pagarono fino a 40.000 dollari per un posto al tavolo di Xi. Gli analisti affermano che le società probabilmente sottolineeranno al leader cinese l'impatto che le tensioni tra i due Paesi hanno sulle relazioni commerciali ed esprimeranno l'aupicio di una stabilizzazione dei legami.

Altre questioni sul tavolo sono le normative sul trasferimento dei dati, le restanti barriere di accesso al mercato, gli appalti pubblici e i sussidi. Da parte cinese, invece, c'è la volontà di affrontare il calo degli investimenti esteri e l'esodo degli stranieri. I dati ufficiali mostrano che lo scorso anno i flussi di investimenti esteri in Cina sono diminuiti dell'8% a circa 157 miliardi di dollari, il primo calo in 10 anni. L'evento di Xi rafforzerà il messaggio che la Cina ha un piano d'azione per le multinazionali.

Martedì, Pechino ha promesso un trasferimento regolare dei dati tra il quartier generale dell'azienda e le operazioni in Cina, e ha affermato che avrebbe evitato ispezioni ripetute e irregolari. I massimi leader delle aziende americane sono a Pechino per il China Development Forum, un incontro in cui si confrontano con i politici cinesi. Quest'anno il forum si distingue per l'enorme numero di partecipanti dagli Stati Uniti, la più grande finora inviata. Circa il 40% degli oltre 85 leader aziendali presenti a Pechino quest'anno provengono da aziende americane.

