CASSA ROSA - LA SVOLTA IN CDP: LE DONNE CONQUISTANO LA MAGGIORANZA DEL BOARD. SONO CINQUE SU NOVE CONSIGLIERI – CHE FARÀ ORA FABRIZIO PALERMO? L’EX AD PUÒ CONTARE SULL’ATTIVISMO DI LUIGI DI MAIO, CHE STAREBBE LAVORANDO PER PORTARLO A INVITALIA AL POSTO DI ARCURI. MA SONO SOLO AUSPICI: COME AL SOLITO, ALLA FINE DECIDERÀ DRAGHI…

Francesco Spini per “la Stampa”

Ora il cambio della guardia è ufficiale. L'assemblea ha designato Dario Scannapieco nuovo ad di Cassa depositi e prestiti.

A indicare il nome dell'ormai ex vice presidente della Banca europea per gli investimenti è stato il ministero dell'Economia, primo socio con l'82,77%, in una lista che sancisce una netta cesura col passato, in vista di una Cdp meno interventista nelle grandi partite finanziarie e più a sostegno dell'economia reale. In una finanza patriarcale, le donne conquistano la maggioranza del board: sono cinque su nove consiglieri.

Se Scannapieco è stata la scelta naturale di Draghi, che l'ha potuto apprezzare negli anni in cui lo affiancò al ministero dell'Economia da capo del Dipartimento Finanza e Privatizzazioni, per il cda s' è scelta una via nuova.

Dalle sliding doors di Draghi e del suo consigliere Francesco Giavazzi - tenute in funzione fino all'ultimo secondo - i partiti hanno potuto indicare solo nomi di tecnici, selezionati anche dai cacciatori di teste di Key2People.

Così accanto alle conferme di Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze, e della giurista Fabiana Massa Felsani (nome gradito al ministro degli Esteri, il 5 Stelle Luigi Di Maio, che ne avrebbe caldeggiato la riconferma) arrivano Anna Girello Garbi, commercialista di Alba con esperienza di sindaco e consigliere in diverse società quotate e gradita alla Lega, e Livia Amidani Aliberti, anch' ella presente in diversi consigli e collegi sindacali, ad esempio nel supervisory board di Unicredit Bank Austria, nome di area Pd.

C'è poi una componente istituzionale con Giorgio Toschi, ex comandante generale della Guardia di Finanza, sospinto da Italia Viva. Continuità invece nelle proposte delle Fondazioni (che di Cassa hanno il 15,93%) che, col presidente dell'Acri Francesco Profumo hanno espresso «soddisfazione» per la nomina di Scannapieco.

Hanno confermato Giovanni Gorno Tempini alla presidenza, e i consiglieri Matteo Melley e Alessandra Ruzzu. E l'ex ad Fabrizio Palermo? Il manager, a suo tempo indicato dai 5 Stelle, può ancora contare sull'attivismo di Di Maio che - dopo aver sostenuto l'arrivo di Luigi Ferraris alle Ferrovie - starebbe lavorando per collocarlo in una posizione di rilievo in una partecipata statale coi vertici di prossima scadenza. Tra le ipotesi c'è Invitalia. Ma con Draghi a palazzo Chigi sono solo auspici. A decidere sarà come sempre lui.

Scannapieco, designato dall'assemblea, sarà nominato nel corso della prima riunione del cda, probabilmente settimana prossima. Ora si tratta di capire quale sarà il mandato che il governo darà a questo civil servant, classe 1967, con master ad Harvard, lunga esperienza da superdirigente al ministero, quindi alla Bei e come presidente del Fondo europeo per gli investimenti.

Si parte subito. C'è il dossier Autostrade da chiudere: l'offerta di Cdp - con i fondi Blackstone e Macquarie - lunedì sarà al vaglio dell'assemblea di Atlantia. Poi si tratterà di mettere un punto fermo sulla cosiddetta «rete unica» tra Tim (dove Cdp ha il 9,81%) e Open Fiber (dove Cdp è salita al 60%), tanto sponsorizzata dal governo Conte quanto snobbata dall'esecutivo Draghi che, per le aree dove la banda ultralarga scarseggia, preferisce parlare di gare e neutralità tecnologica.

Ma la partita più importante sarà legata ai fondi del Recovery e al supporto post crisi al sistema economico con la dotazione straordinaria di Patrimonio Rilancio. Nel frattempo agli azionisti giungono i frutti del lavoro di Palermo. A loro andranno dividendi per 2,22 miliardi. La fetta più grande, ovviamente, andrà al Tesoro: 1,83 miliardi.

