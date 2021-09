CHE BELLO, ORA CI POSSIAMO INDEBITARE ANCHE ONLINE! - YOOX NET-A-PORTER, IL SITO SPECIALIZZATO IN CAPI FIRMATI, HA STRETTO UN ACCORDO CON LA START UP SVEDESE KLARNA PER OFFRIRE PAGAMENTI IN TRE O QUATTRO RATE – UN’OPERAZIONE CHE STRIZZA L’OCCHIO AI MILLENIAL E CHE, SULLA CARTA, FRUTTERÀ UNA BARCA DI SOLDI VISTO CHE UNO DEI MOTIVI CHE FRENA L’ACQUISTO È IL NON VOLVER SPENDERE UN CAPITALE SUBITO…

Stefania Aoi per “la Repubblica - Affari & Finanza”

Il sistema, già diffuso in Italia, consacrato adesso dall'accordo tra Yoox Net-a-Porter e la start up svedese Klarna che offre pagamenti a rate su capi moda e oggetti di lusso sul web T re o quattro rate senza interessi per acquistare capi firmati con la formula del 'compra prima e paga poi'.

È questo il vantaggio che l'accordo appena sottoscritto tra la società Yoox Net a-Porter Group e la start up svedese Klarna porterà agli appassionati di moda. La prima specializzata nella vendita online di capi, accessori e oggetti di lusso, che gestisce i siti di grandi nomi come Moncler, Pomellato, Bottega Veneta, Balenciaga, Roberto Cavalli, e ha circa 4,5 milioni di clienti dall'alta capacità di spesa sparsi in 180 paesi.

La seconda specializzata nei servizi di pagamento innovativi, che ha oltre 90 milioni di utenti a livello globale, registra 2 milioni di transazioni al giorno, e solo negli Usa, dove la pandemia ha fatto desistere molti cittadini dall'attivare carte di credito, ha raggiunto a ottobre dello scorso anno 11 milioni di utilizzatori.

Un incontro, il loro, che vuole aumentare le tentazioni per l'appassionato di shopping online e di conseguenza le vendite di Yoox Net a-Porter. Secondo diverse ricerche uno dei motivi per cui i frequentatori dei siti di e-commerce abbandonano l'acquisto già avviato è il non voler spendere un certo importo subito. La rateizzazione invoglia queste persone a concludere l'operazione e a far crescere il valore del mercato delle vendite online che, prendendo insieme Spagna, Italia e Francia, supera già i 150 miliardi di euro.

Rilevante in questi mercati la presenza dei millennial e il significativo utilizzo delle carte di debito. Grazie alla nuova collaborazione, i clienti di Yoox Net a-Porter, azienda fondata nel 2000 dall'italiano Federico Marchetti, potranno acquistare e dilazionare i pagamenti in un paio di mesi massimo, corrispondendo in anticipo solo il 25% dell'importo totale, senza vedersi addebitati gli interessi.

Questa possibilità è già attiva sul portale Mr Porter negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Austria, Olanda, Italia, Spagna, Belgio e Finlandia. Mentre su Net-a-Porter sono stati integrati i servizi di pagamento Klarna solo negli Stati Uniti e in Australia, cui faranno seguito ulteriori mercati europei nel corso della seconda parte del 2021. Infine, su The Outnet e Yoox il servizio aggiuntivo è previsto entro i prossimi dodici mesi. Il fenomeno del 'compra ora e paga poi' si fa sempre più largo. Ha iniziato a dilagare con la direttiva europea Psd2 che in poco tempo ha abbattuto confini bancari e barriere burocratiche.

Questa ha aperto un mercato di servizi innovativi dove proliferano nuovi operatori non tradizionali. Realtà, certo, come la startup svedese KlarnaMa non soltanto: in Italia, per esempio è sbarcata anche la fintech australiana Afterpay, che da noi è conosciuta come Clearpay. E che, per dare un'idea, nella prima metà dell'anno fiscale 2021 ha realizzato 10,1 miliardi di dollari di vendite nel mondo.

Sono i predicatori della via alternativa e tecnologica agli acquisti a rate caricati di interessi. E fanno proseliti tra i millennial che già hanno scarsa fiducia nei confronti delle banche tradizionali. A dirlo sono indagini come quella realizzata da YouGov 2 e commissionata per sondare il mercato da Clearpay: è emerso che il 31% di questi giovani in Italia ha paura di comprare a credito, mentre il 55% trova stressante la sola idea.

In più i ragazzi amano l'innovazione che semplifica loro la vita. Dunque, niente di strano se il buy now, pay later' sta mettendo radici. Grazie alla forte presenza di millennial, a settori come moda e beauty. L'Adobe Digital Economy index rileva come nei primi due mesi del 2021 questo sistema di pagamento sia cresciuto ben del 215% sullo stesso periodo del 2020. E gli utilizzatori sono arrivati a spendere 121 miliardi dollari online.

