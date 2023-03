I CONTI IN TASCA A BERGOGLIO – IN DIECI ANNI DI PONTIFICATO, FRANCESCO HA RIFORMATO LA GESTIONE FINANZIARIA DELLA SANTA SEDE. DOPO IL LUNGO PERIODO DELLE OPERAZIONI IN CHIAROSCURO, HA “RIPULITO” LO IOR, A CUI HA AFFIDATO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALIZZATA DEI BENI – EPPURE, TRA INFLAZIONE, CRISI DEI MERCATI E GUERRA, IL BILANCIO VATICANO DEL 2022 RISCHIA DI ESSERE ANCORA IN PROFONDO ROSSO. LE STIME INIZIALI PARLANO DI UN DEFICIT DI 33 MILIONI DI EURO MA…