CHE MES SARÀ, DI NOI? – SENTITE COSA DICE L'ANTI-MERKEL DEL ''FINANCIAL TIMES'', MUNCHAU: “SE CONTE ACCONSENTIRÀ A UN COMPROMESSO SCOPRIRÀ IN SEGUITO CHE I COSTI SUPERANO I BENEFICI. UNA VOLTA CHE QUESTA CONSAPEVOLEZZA SI REALIZZERÀ NON CI SARANNO PIÙ MOLTE BUONE OPZIONI” – IL MES O L’ALTRA STRADA DA SEGUIRE, CIOÈ L’INSOLVENZA DELL’ITALIA O UNA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, CHE PERÒ POTREBBE PORTARE AL FALLIMENTO DELLE BANCHE

Dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

*Articolo del Financial Times

conte ursula

Editoriale del FT a firma di Wolfgang Münchau sulla situazione economica italiana. “Cosa dovrebbe fare l'Italia? Vedo tre linee d'azione. La mia aspettativa per l'incontro virtuale dei leader dell'Unione Europea di questa settimana è un compromesso su un fondo di ristrutturazione. Quando gli applausi svaniranno e la gente guarderà i dettagli, si renderà conto che non avrà alcuna rilevanza macroeconomica. Questo lascerà la BCE, ancora una volta, come unica istituzione dell'UE che conta. Il suo programma pandemico farà il necessario quest'anno.

mario draghi christine lagarde WOLFGANG MUNCHAU

E dopo? L'unico strumento rimasto a disposizione della BCE è "le transazioni monetarie definitive" dell'ex presidente Mario Draghi, il programma mai lanciato, che sarà per sempre associato alla sua promessa del 2012 di "fare tutto il necessario" per salvare l'eurozona. Ciò consentirebbe alla BCE di effettuare acquisti illimitati di debito italiano, ma solo se l'Italia si rivolgerà al MES per una linea di credito a condizioni agevolate. Si tratta di una linea di credito a condizioni agevolate.

CONTE MERKEL SANCHEZ MACRON

Non è la linea di credito in sé che conta, ma il suo legame con un programma della BCE. Eppure non sembra esserci una maggioranza nel parlamento italiano per il sostegno del MES. Né è chiaro che la BCE acconsentirebbe a far scattare l'OMT. L'argomento è che non si vuole affrontare l'incombente insolvenza. Un'altra strada da seguire è quella dell'insolvenza dell'Italia, o di una ristrutturazione del debito.

christine lagarde mario draghi

Questo potrebbe essere compatibile con l'appartenenza all'eurozona, ma avrebbe bisogno del coinvolgimento della BCE, perché altrimenti il debito italiano perderebbe il suo status. Le banche nazionali sono un'altra priorità. Poiché detengono gran parte del debito sovrano italiano, l'insolvenza potrebbe portare al fallimento delle banche. Tuttavia, come sottolinea l'economista irlandese Karl Whelan, l'Italia potrebbe fare un "haircut" alle sue obbligazioni e ottenere risparmi sufficienti per nazionalizzarle e salvarle. Gli investitori sarebbero spazzati via, ma i depositi sarebbero risparmiati.

klaus regling

Infine, c'è sempre lo spettro di un'uscita dall'eurozona. Non è un evento probabile. Ma d'altronde non lo era nemmeno Brexit. Come è successo nel Regno Unito, gli italiani cominciano a dare la colpa all'Ue per tutto ciò che va male. Ho sentito la storia di qualcuno che incolpa gli olandesi per il ritardo nel pagamento dei sussidi di disoccupazione. Si tratta di un'accusa assurda, ovviamente. Ma il Movimento Cinque Stelle potrebbe vedere un'opportunità per rilanciare il suo debole sostegno politico e giocare ad aumentare il sentimento anti-UE. Emmanuel Macron ha ragione a mettere in guardia contro il disfacimento dell'Ue.

macron conte

Temo però che il presidente francese eviterà il tanto atteso confronto con la Germania, che rimane scettica nei confronti dell'idea dei bond dell'eurozona. A meno che non sia disposto a far partire un tale legame con un gruppo più ristretto di Stati membri, la sua minaccia è un discorso a buon mercato. Se Giuseppe Conte, primo ministro italiano, agirà nello spirito dei suoi predecessori, acconsentirà a un compromesso e scoprirà in seguito che i costi superano i benefici.

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 8 wolfang munchau

Una volta che questa consapevolezza si realizzerà, non ci saranno più molte buone opzioni. Quando i nord europei discutono di eurobond o di strumenti simili, inquadrano il dibattito in termini di solidarietà e di carità o, nel caso olandese, come un dono. Non lo vedono come un'assicurazione contro i rischi. In Germania e, suppongo, anche nei Paesi Bassi, non c'è alcun apprezzamento per un potenziale catastrofico svantaggio per i loro settori finanziari e per le loro economie in cui l'Italia è inadempiente. Eppure, il default diventa sempre più probabile se la politica esclude le alternative. Se o quando ciò accadrà, l'eurozona non sarà pronta.