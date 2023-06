CHI ANDRA’ IN RETE? - POTREBBE ARRIVARE FINO A 23 MILIARDI L'OFFERTA DI KKR A TIM PER NETCO, OVVERO LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA LA RETE PRIMARIA E SECONDARIA E I CAVI SOTTOMARINI DI SPARKLE – CDP-MACQUARIE POTREBBERO MIGLIORARE LA LORO PROPOSTA DI UN VALORE SIMBOLICO RISPETTO AI 19,3 MILIARDI DELL’OFFERTA PRECEDENTE - ORA LA PAROLA PASSA AL CDA DI TIM DEL 22 GIUGNO, CHE SARÀ PRECEDUTO DA UN ALTRO CONSIGLIO IL 19 DOVE INSIEME ALLE OFFERTE SARANNO ILLUSTRATI I PARERI DEGLI ADVISOR GOLDMAN SACHS, MEDIOBANCA E VITALE, SULLA BONTÀ DELLE 2 PROPOSTE - VIVENDI (PRIMO AZIONISTA TIM CON IL 23,8%) RESTA CONVINTA CHE LA RETE VALGA DI PIÙ…

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Potrebbe arrivare fino a 23 miliardi l'offerta di Kkr a Tim per Netco. Il fondo americano non svela il contenuto della proposta che ieri ha presentato né commenta le indiscrezioni, così come Tim, ma da Oltreoceano i rumors parlano di un margine di rialzo fino a 2 miliardi rispetto alla precedente offerta, legato a variabili dell'accordo da definire.

RETE TIM, DOPPIO RILANCIO CDP-MACQUARIE CI PROVANO MA KKR RESTA IN VANTAGGIO

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Telecom Italia riceve due offerte non vincolanti per la sua Netco, ovvero la società che controlla la rete primaria e secondaria e i cavi sottomarini di Sparkle. […] Kkr avrebbe migliorato la componente economica di poco meno di mezzo miliardo rispetto alla precedente offerta di 21 miliardi (di cui 2 di earn out in caso di fusione con Open Fiber), facendo una proposta molto articolata […] ritoccando altri dettagli della precedente proposta, come […] il contratto di fornitura che la Netco praticherà a Tim per utilizzare la rete una volta ceduta. L’offerta è poi libera da vincoli Antitrust, e quindi potrebbe diventare vincolante dopo quattro settimane di due diligence.

Il cda Cdp ha dato il via libera a una nuova offerta non vincolante, congiuntamente a Macquarie, e che resta valida fino al 30 luglio 2023. Stando a fonti finanziarie l’offerta sarebbe migliorata di un valore simbolico rispetto ai 19,3 miliardi dell’offerta precedente, […] Cdp e Macquarie non possono assumersi un onere al buio, senza aver negoziato prima con la Ue i rimedi per una fusione con Open Fiber (di cui la Cassa ha il 60% e Macquarie il 40%).

[…] Cdp intenderebbe fare un percorso condiviso con Tim, stesso discorso per Macquarie che sarebbe pronta a prendersi un rischio ragionevole una volta chiariti con Bruxelles i contorni dell’operazione. Ora la parola passa al cda di Tim del 22 giugno, che sarà preceduto da un altro consiglio il 19 dove insieme alle offerte saranno illustrati i pareri degli advisor Goldman Sachs, Mediobanca e Vitale, sulla bontà delle 2 proposte.

L’offerta di Kkr resta in vantaggio, ma non è detto che il cda che aveva ritenuto «non adeguata» quella precedente da 21 miliardi, sia in grado di dare un’esclusiva al fondo Usa. Inoltre il governo […] ha anche auspicato una rete Nazionale e in questo caso vedrebbe in maggioranza di un fondo infrastrutturale straniero. Vivendi (primo azionista Tim con il 23,8%) resta convinta che la rete valga di più, e spera che con la nomina di Luciano Carta, ex presidente di Leonardo […] cambino anche gli equilibri all’interno del consiglio.

