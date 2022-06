28 giu 2022 10:50

CHIARA FERRAGNI NON METTE DA PARTE L’EGO NEMMENO DI FRONTE ALLA MORTE: L’INFLUENCER PER MANCANZA DI TERMOMETRI CELEBRA PRIMA SE STESSA, POI LEONARDO DEL VECCHIO – IL NECROLOGIO PUBBLICATO DAL “CORRIERE DELLA SERA”: “DA IMPRENDITRICE ITALIANA L’HO SEMPRE AMMIRATO. HO AVUTO L'ONORE DI CONOSCERLO VISITANDO LO STABILIMENTO CHE LUI STESSO HA COSTRUITO AD AGORDO. MI UNISCO AL CORDOGLIO DELLA FAMIGLIA E DI TUTTA LUXOTTICA PER LA SCOMPARSA DI UNO DEI PADRI DELL'INDUSTRIA ITALIANA…”