CHIP WARS – LA SOCIETÀ PIÙ IMPORTANTE DEL MONDO? NON È TESLA O GOOGLE, MA L’OLANDESE “ASML” CHE PRODUCE I MACCHINARI PER “STAMPARE” - GLI STATI UNITI L’HANNO CAPITO, E HANNO “INVITATO” IL GOVERNO DELL’AIA A LIMITARE L’EXPORT VERSO LA CINA – DOPO ANNI PASSATI AD APPROFITTARE DELLA MANODOPERA A BASSO COSTO E A “REGALARE” TECNOLOGIA AL DRAGONE, LO ZIO SAM SI È ACCORTO CHE PECHINO RISCHIA DI AVERE IL MONOPOLIO TECH. SARÀ TROPPO TARDI?

Estratto dell’articolo di Filippo Santelli per "la Repubblica"

Nella sfida tecnologica con la Cina, gli Stati Uniti non vogliono perdere tempo. Perché ogni attimo perso rischia di concedere all’avversario un pericoloso balzo in avanti. È questa urgenza che sta ora sperimentando l’olandese Asml, per certi versi l’azienda più importante del mondo.

L’impresa produce infatti i più avanzati macchinari per “stampare” microchip […]. Ieri è stata la stessa azienda olandese ad annunciare che già lo scorso anno il governo olandese le ha revocato parte delle licenze per esportare quei macchinari verso la Cina.

[…] La limitazione […], introdotta dall’Olanda su pressione americana, sarebbe dovuta scattare il primo gennaio. È stata anticipata, sempre su spinta di Washington, per evitare la spedizione in Oriente degli ultimi tre super congegni.

Attenzione: in verità non si tratta dei più evoluti gioielli di Asml ma “solo” […] della versione precedente. Ma gli Stati Uniti non si accontentano più di vietare a Pechino la frontiera dei microchip, vogliono tenerla il più lontano possibile. Senza perdere tempo.

