ITALIA IN SVENDITA/2 – IL GOLDEN POWER POTREBBE NON BASTARE: CONTRO I GRUPPI EUROPEI IN TEORIA NON SI POSSONO ATTIVARE I POTERI SPECIALI PERCHÉ VIOLEREBBERO LE NORME UE – LA PAURA È SOPRATTUTTO PER UNICREDIT E GENERALI, CHE HANNO IN PANCIA MILIARDI DI TITOLI DI STATO. E POI CI SONO GLI OLANDESI, CHE TRA I POCHI COLOSSI NAZIONALI HANNO SHELL…