6 gen 2020 16:49

Andrea Giacobino per https://andreagiacobino.com/ Giuseppe Cipriani, figlio di Arrigo, il famoso “cuoco” patron dell’Harry’s Bar di Venezia, sarà inquilino di John Elkann a Milano, dopo le indiscrezioni di uno sbarco di Cipriani nel capoluogo milanese. https://andreagiacobino.com/2019/08/01/ferruzzi-con-cipriani-a-milano/ arrigo cipriani harry's bar 3 Cipriani, uno dei leader italiani nel food e ospitalità di alta gamma, ha siglato infatti un accordo su base trentennale con Merope Asset Management per la locazione di Palazzo Bernasconi a Milano, situato all’angolo tra corso Venezia e via Palestro, uno degli edifici storici maggiori della città. Merope AM fondata e guidata da Pietro Croce, vede presenti fra i suoi soci Elkann e il banchiere Federico Imbert. Palazzo Bernasconi conterà due ristoranti Cipriani, un boutique hotel, un bar club, un centro benessere e uno fitness. La consegna dell’immobile è prevista per settembre prossimo mentre l’apertura definitiva del grande progetto è in programma nel 2021. arrigo cipriani harry's bar 2 Palazzo Bernasconi ospiterà la seconda attività a marchio Cipriani nel mercato italiano, dopo Venezia, dove sono presenti gli storici Harry’s Bar e Harry’s Dolci. Il gruppo a Venezia è gestito da Arrigo Cipriani, padre di Giuseppe, il manager oggi alla guida delle attività che includono ristoranti, hotel e locali di lusso in tutto il mondo. Il palazzo, acquisito da Merope Asset Management nel settembre 2018, si sviluppa su quattro piani fuori terra e due interrati, per una superficie totale di circa 4.000 metri quadrati. Merope si è occupata della riqualificazione e del riposizionamento dell’immobile, che sarà interamente destinato a ospitare il nuovo “concept” Cipriani. giuseppe cipriani 2 Il gruppo Cipriani sceglie quindi Milano come prossima tappa dello sviluppo della propria attività, dopo alcune delle più importanti città del mondo, tra cui New York, Miami, Londra, Montecarlo, Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong. Palazzo Bernasconi ospiterà la seconda attività a marchio Cipriani nel mercato italiano, dopo Venezia, dove sono presenti con gli storici Harry’s Bar e Harry’s Dolci. Il gruppo a Venezia è gestito da Arrigo Cipriani, padre di Giuseppe, il manager oggi alla guida delle attività che includono ristoranti, hotel e locali di lusso in tutto il mondo. giuseppe cipriani 3 Ernest Hemingway Giuseppe Cipriani Harrys Bar Venezia palazzo bernasconi milano john elkann arrigo cipriani harry's bar palazzo bernasconi milano