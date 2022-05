30 mag 2022 11:42

CIRINÀ È USCITO DALLA FINESTRA MA POTREBBE RIENTRARE DAL PORTONE – UN PENSIERO MALIZIOSO RONZA NELLA TESTA CANUTA DI CALTAGIRONE: CHE FACCIA FAREBBE DONNET SE NEL CDA DI GENERALI ENTRASSE LUCIANO CIRINÀ? IL MANAGER ERA STATO LICENZIATO DOPO ESSERE STATO SCELTO COME CANDIDATO AD PER LA SUA LISTA. NEL BOARD DEL LEONE SI È LIBERATO UN POSTO DOPO LE DIMISSIONI DELL’EDITORE DEL MESSAGGERO: SPETTEREBBE AL PRIMO DEI NON ELETTI, CLAUDIO COSTAMAGNA, CHE PERÒ NON SEMBRA AVERE TANTA VOGLIA DI FARE IL CONSIGLIERE DI MINORANZA…