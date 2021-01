5 gen 2021 17:08

IN CITTÀ ASSEMBRATEVI VOI – GLI ITALIANI SCAPPANO DAI GRANDI CENTRI URBANI E COMPRANO CASA IN MEZZO AL VERDE - UN PO’ PER AVERE UNO SBOCCO ALL’APERTO ED EVADERE DALLE LIMITAZIONI, UN PO’ IN PREVISIONE DI PERIODI PIÙ LUNGHI PASSATI IN SMART WORKING LONTANI DALL'UFFICIO - A ROMA IL DATO PIÙ ECLATANTE, CON -20,8% DELLE VENDITE NELLA METROPOLI E +13% IN PROVINCIA...