1. APPLE: UTILE SALE A 34 MLD DOLLARI NEL PRIMO TRIMESTRE, GRAZIE VENDITE NUOVO IPHONE

iphone 15 - apple

(Adnkronos) - La società tecnologica statunitense Apple ha registrato un utile di quasi 34 miliardi di dollari nel primo trimestre fino al 30 dicembre, alimentato dalle vendite di iPhone. I ricavi sono aumentati del 2% a 119,6 miliardi di dollari, il primo aumento dei ricavi dopo quattro trimestri di calo. Nel segmento cinese, che comprende le attività di Apple a Taiwan e Hong Kong, l'azienda statunitense ha registrato un calo del fatturato di circa il 13%. L'iPhone è stato ancora una volta la forza trainante con un aumento delle vendite di circa il 6% a 69,7 miliardi di dollari, ha dichiarato l'azienda dopo la chiusura della borsa americana.

la quota di mercato globale di apple nel mercato degli smartphone dal 2022 al 2023

Secondo gli analisti, lo scorso anno Apple è diventata per la prima volta il più grande fornitore di smartphone al mondo, superando il leader di lunga data Samsung. Le vendite di iPhone hanno superato le aspettative degli analisti, che si aspettavano una media di 68,55 miliardi di dollari. Il nuovo iPhone 15 è stato messo in vendita a settembre. Al contrario, Apple non è riuscita a soddisfare le aspettative del mercato nel settore dei servizi, dei computer Mac e dell'iPad. Nelle contrattazioni after-hours il prezzo delle azioni è sceso talvolta dell'1,6% circa. Nel complesso, Apple ha aumentato i suoi profitti del 13% a 33,9 miliardi di dollari.

iphone 15 - apple

"Oggi Apple riporta una crescita dei ricavi per il trimestre di dicembre, alimentata dalle vendite di iPhone, e un record di entrate di tutti i tempi nel settore dei servizi", ha affermato il capo di Apple, Tim Cook. "Siamo lieti di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha ormai superato i 2,2 miliardi, raggiungendo il massimo storico in tutti i prodotti e segmenti geografici."

MARK ZUCKERBERG

2. FACEBOOK: META PAGHERÀ PER LA PRIMA VOLTA DIVIDENDO AZIONARIO

(Adnkronos) - L'attività pubblicitaria di Meta continua a girare a pieno ritmo - e il gruppo Facebook paga il suo primo dividendo. I ricavi sono aumentati di un trimestre su base annua raggiungendo i 40,1 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, ha annunciato Meta dopo la chiusura della borsa statunitense. Il profitto finale è passato da 4,6 miliardi di dollari di un anno fa a 14 miliardi di dollari. Il consiglio di amministrazione di Meta ha dichiarato che pagherà un dividendo trimestrale di 0,50 dollari per azione.

mark zuckerberg meta

"Abbiamo avuto un buon trimestre poiché la nostra comunità e il nostro business continuano a crescere", ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Meta. "Abbiamo fatto molti progressi nella nostra visione per il progresso dell'intelligenza artificiale e del metaverso." Allo stesso tempo, l'azienda continua a investire nello sviluppo di mondi virtuali. La perdita operativa di Reality Labs è salita a 4,65 miliardi di dollari rispetto ai 4,3 miliardi di dollari dell'anno precedente. Nel frattempo, il fatturato della divisione è passato da 727 milioni di dollari a poco meno di 1,1 miliardi di dollari.

Gli investitori avevano più volte espresso preoccupazione per il fatto che Meta stesse spendendo troppi soldi in una tecnologia con prospettive di profitto incerte. I dubbi sono aumentati nei periodi dell'anno scorso in cui il business della pubblicità online nel suo insieme ha subito un rallentamento.

Tuttavia Zuckerberg sottolineò allora che vedeva il futuro nel metaverso e che quindi avrebbe mantenuto alti gli investimenti.

MARK ZUCKERBERG

Gli investitori hanno accolto con entusiasmo gli ultimi dati. Il prezzo delle meta azioni è aumentato a volte di oltre il 12% nelle negoziazioni after-hours.

Facebook ora ha 2,11 miliardi di utenti attivi giornalieri. E 3,19 miliardi di utenti accedono ogni giorno ad almeno una delle app dell'azienda. Meta include anche Instagram e WhatsApp.

3. APPLE E AMAZON OLTRE LE ATTESE

jeff bezos di amazon

Estratto dell'articolo di Marco Valsania per www.ilsole24ore.it

Big Tech mette a segno solidi bilanci. Per Meta, protagonista della maggior crescita del giro d’affari trimestrale in due anni e impennate nei profitti, scatta anche l’appuntamento con il primo dividendo e il titolo nel dopo mercato vola del 14,2 per cento. Mentre Apple e Amazon riportano fatturato e utili al di sopra delle aspettative, anche se nel caso di Apple il titolo finisce sotto pressione per la debolezza in Cina e per perplessità sull’ outlook. Amazon ha sua volta invece messo a segno significativi rialzi in Borsa nelle ultime ore. […]

Amazon ha riportato i maggiori profitti in due anni e battuto le aspettative di fatturato per il quarto trimestre, grazie alla robusta crescita della spesa online dei consumatori durante le festività natalizie. Il fatturato del quarto trimestre, più in dettaglio, è salito del 14% a 170 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media un fatturato di 166,21 miliardi di dollari, secondo i dati Lseg. Gli utili hanno totalizzato 10,6 miliardi, rispetto ai 278 milioni di un anno fa. Il titolo è balzato di oltre il 7% in Borsa nel dopo mercato.

jeff bezos amazon

Amazon Web Services, tuttora leader nei servizi cloud al mondo, ha sollevato il sipario su un fatturato di 24,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre, lievitato del 13% e sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti di 24,26 miliardi di dollari. Nei tre mesi precedenti la crescita era stata del 12%, anche se l’anno scorso aveva fatt segnare il 20 per cento. La raccolta pubblicitaria, una divisione redditizia, è stata pari a 14,7 miliardi contro i 14,2 attesi, frutto di una crescita del 27 per cento.",

