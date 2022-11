15 nov 2022 08:23

COM’È FACILE FARE LA BENEFICENZA CON I SOLDI DEGLI ALTRI – L’EX MOGLIE DI JEFF BEZOS, MACKENZIE SCOTT, NEGLI ULTIMI 7 MESI HA DONATO QUASI 2 MILIARDI DI DOLLARI A PIÙ DI 300 ORGANIZZAZIONI. LO HA ANNUNCIATO LEI STESSA, PER NON SFIGURARE DOPO L’ANNUNCIO DI BEZOS, CHE HA DECISO DI DONARE LA MAGGIOR PARTE DEL SUO MEGA PATRIMONIO. UNA GROSSA PARTE L’HA GIÀ DOVUTA CEDERE A MACKENZIE, CHE COI SOLDI GUADAGNATI DA JEFF SI FA BELLA IN CAUSE UMANITARIE…