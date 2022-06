20 giu 2022 14:20

COME ANDRÀ A FINIRE IL DOSSIER RETE UNICA? LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDI - BOLLORÉ PUNTA A OTTENERE UNA VALUTAZIONE DI 31 MILIARDI DI EURO (DEBITO INCLUSO) PER LA RETE DI TIM, CON LO SCORPORO DELL’INFRASTRUTTURA. CIAO CORE! CON MOLTO MENO, COMPRANDO LE AZIONI IN BORSA, LO STATO SI RIPRENDE TUTTO IL CUCUZZARO. CHE COSA HA IN MENTE IL FINANZIERE BRETONE?